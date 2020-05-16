İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 31 bin 763'e yükseldi
16.05.2020 19:44 | Son Güncelleme: 16.05.2020 19:44

İtalya'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 153 artarak 31 bin 763'e yükseldi.

Ülkede yaklaşık 3 aydır devam eden Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamaya göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 1883'lük düşüşle 70 bin 187'ye geriledi. Bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların sayısı ise 224 bin 760 oldu.

İyileşenlerin sayısı bugün 2 bin 605'lik artışla 122 bin 810'a çıktı.

Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısı, son 24 saatte 153 daha artarak 31 bin 763'e ulaştı. Bugünkü ölü sayısı, ülkede sıkı karantina tedbirlerinin ilan edildiği 9 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 808 olan sayı, bugün 775'e geriledi.

Sivil Savunma'nın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 944 bin 859 test yapıldı.

Ülkede bugüne kadar salgın dolayısıyla en çok can kaybının yaşandığı Lombardiya bölgesinde ise son 24 saatte ölenlerin sayısı 39 oldu.

Kademeli normale dönüş hızlandırıldı

İtalya, bölge yönetimlerinden gelen yoğun taleplerin ardından salgın eğrisindeki gidişatı değerlendiren hükümet, daha önce 1 Haziran'da açılacağını duyurduğu restoran, bar, kafe, ibadethanelerin açılışını da 18 Mayıs'a çekti.

Buna göre, 18 Mayıs'ta sosyal mesafe ve hijyen koşullarına uymak kaydıyla, önlemler biraz daha gevşetilecek ancak bölgeler arası seyahat yasağı ise 3 Haziran'a kadar sürecek.

Bu adımla kademeli normale dönüşü hızlandıran hükümet, enfeksiyonun yayılması durumunda bölgelere müdahale edecek.

Diğer yandan, ekonomik olarak zararlarının karşılanmadığı ve ödemelerde kolaylık sağlanmadığını savunan bazı dükkan ve restoran işletmecileri de başkent Roma ve farklı kentlerde küçük gruplar halinde hükümeti protesto etti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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