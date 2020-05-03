İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi
03.05.2020 19:56 | Son Güncelleme: 03.05.2020 19:56

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 174 artarak 28 bin 884'e yükseldi.

Ülkede iki aydan fazla süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Buna göre, ülkedeki aktif koronavirüs vaka sayısı 100 bin 179'a geriledi. Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 210 bin 717 oldu. İyileşenlerin sayısı ise bugün 1740 artarak 81 bin 654'e çıktı.

Son 24 saatte Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 174 kişi artarak toplamda 28 bin 884'e yükseldiği belirtildi. Bu rakam, 14 Mart'tan bu yana kaydedilen en düşük günlük ölü sayısı oldu.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 1539 olan sayının bugün 1501'e gerilediği kaydedildi.

Ülke genelinde bugüne kadar, 2 milyon 153 bin 772 test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, İtalyan basınına yansıyan bilgilere göre, ülkenin kuzeyindeki Parma kentindeki Maggiore Hastanesi'nde Kovid-19 hastaları için ayrılan bölüm hasta yoğunluğunun düşmesiyle kapatıldı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde hastanedeki doktor ve hemşirelerinin bölümün kapatılmasını kutladıkları görüldü.

-İtalya yarın "2. Aşama"ya geçiyor

Avrupa'da salgından ilk ve en çok etkilenen yer olan İtalya, yarından itibaren Kovid-19 acil durumunda yeni bir evreye giriyor.

Başbakan Giuseppe Conte'nin "Virüsle birlikte yaşanılacak dönem: 2. Aşama" olarak tanımladığı ve yarın başlayacak dönemle inşaat, imalat ve toptan ticaret sektörlerindeki 4,4 milyon kişinin işbaşı yapması bekleniyor.

Halihazırda zorunlu ihtiyaçlar dışında sokağa çıkmanın yasak olduğu ülkede yarın itibariyle bu kısıtlama da bir nebze gevşetilecek. Buna göre, insanların evlerinden uzakta, park ve bahçelerde spor yapması ile aile yakınlarını sosyal mesafe şartları çerçevesinde ziyaret etmesine izin verilecek.

Toplu taşıma ve kapalı alanlarda maske takmanın zorunlu olacağı ülkede, büyük kentlerdeki metro ve belediye otobüsleri de virüs yayılma riskine karşın yarı kapasiteyle hizmet verecek.

Hükümetin 26 Nisan'da çıkardığı kararnameye göre, müzeler, kütüphaneler 18 Mayıs'tan, restoran, kafe ve kuaför salonları ise 1 Haziran'dan itibaren hizmet vermeye başlayacak.

Başbakan Conte, önlemleri gevşeteceğini duyurduğu açıklaması sırasında, virüsle birlikte yaşanılacak bu dönemde yayılmanın artması durumunda eski sıkı tedbirleri geri getirebilecekleri uyarısında da bulunmuştu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek Haberler
Okullar 1 Haziran'da açılacak; 8. ve 12. sınıf öğrencileri gidecek
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddiaları yalanlandı Haberler
Ömer Döngeloğlu'nun eşinin de vefat ettiği iddiaları yalanlandı
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti Haberler
Son dakika: İlahiyatçı Yazar Ömer Döngeloğlu koronavirüsten hayatını kaybetti
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi Haberler
Ambulans helikopterin tarlasına inmesine izin vermeyen kadına 3180 lira para cezası kesildi
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi Haberler
Son Dakika: 3 günlük sokağa çıkma yasağında 27 bin 828 kişiye ceza kesildi
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu Haberler
Samsun'da akşam ezanı 1 saat erken okundu
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İlahiyatçı Döngeloğlu'nun ölümünden önce verdiği son vaaz paylaşım rekorları kırıyor
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
İtalya ve İngiltere'de koronavirüs nedeniyle bir günde 489 kişi öldü
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
ABD Dışişleri Bakanı Pompeo: Koronanın Wuhan'daki laboratuvarda yapıldığına dair kanıtlar var
Batman'da bir evi böcekler istila etti
Batman'da bir evi böcekler istila etti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs sebebiyle son 24 saatte bin 711 kişi daha hayatını kaybetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Hiç terzilik tecrübesi olmamasına rağmen 1400 maske üretti: Nasıl yapıldığını görmem yetti
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Fenerbahçe'de kiralık oynayan Garry Rodrigues, Al İttihad'a geri dönüyor
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Mardin'de yıldırım düşmesi sonucu hayvan otlatan abi hayatını kaybetti, kardeş ağır yaralandı
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Tottenham Teknik Direktörü Mourinho: Bayern Münih mağlubiyetinden sonra arabanın içinde saatlerce ağladım
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Beşiktaşlı eski futbolcu Hugo Almeida: Fikret Orman beni kandırdı
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Milli futbolcu Arda Turan: İnönü'de küfür yemeyi severdim
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Sahte polis kimliğiyle gasp yapan Suriye uyruklu 3 kişi yakalandı
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif yaptı.
Suudi Prens Selman'ın satın almak istediği Newcastle United için ABD'li televizyoncu, 350 milyon poundluk teklif...
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
Süper Piyango'nun 25 Nisan çekilişinde son hane küresinden 2 top düştü, çekiliş iptal edilmedi
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
48 yaşındaki kuşçu, kaçan güvercinini yakalamak isterken damdan düşerek öldü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
16 yaşındaki çocukların güvercin tartışması kanlı bitti: 1 ölü
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Son Dakika: Bitlis'te PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada 2 jandarmamız şehit oldu, 4 jandarmamız yaralandı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Bilim insanları, koronavirüsün bulaşabileceği bir yolu daha ortaya çıkardı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Aksiyon filmlerini aratmayan anlar! Türk botu, Yunan botunu böyle kovaladı
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Kaplumbağaları başlarına vurup, kabuklarını kırarak öldürdüler
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Çanakkale'nin turizm cenneti Bozcaada'da koronavirüs görülmedi
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Şifalı Taşlar ve Bioenerji Uzmanı Belgin Dal, her derde deva akuamarin taşını anlattı
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Acun çaresiz kaldı: Kötü haberi Ersin'e söylememiz lazım ama nasıl olacak bilemiyorum
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Barcelona, koronavirüsten dolayı Luis Suarez ve Griezmann ile yollarını ayırıyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ziya Selçuk Donald Trump Abdülhamit Gül Mustafa Şentop Mehmet Cahit Turhan
Magazin Sibel Can Cem Yılmaz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Şenol Güneş Ersun Yanal Fatih Terim Lionel Messi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Kadın Samsun Fenerbahçe
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 28 bin 884'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 3.5.2020 21:28:21. #1.15#
title