İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 977'ye yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 977'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 26 bin 977'ye yükseldi
27.04.2020 20:44 | Son Güncelleme: 27.04.2020 20:44

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 813'e gerilediğini belirtti.

Sivil Savunma yetkilisi, Kovid-19 bulaşmış toplam kişi sayısının ise 199 bin 414'e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin sayısının bugün 1696'lık artışla 66 bin 624'e ulaştığını ifade etti.

Sivil Savunma Genel Müdürü, ölü sayısının son 24 saatte 333 artarak 26 bin 977'ye yükseldiğini açıkladı.

Angelo Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü belirterek, dün 2 bin 9 olan sayının bugün 1956'ya gerilediğini ifade etti.

Borrelli ile basın toplantısına katılan İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, İtalya'nın pek çok ülkeden önce bu virüsle mücadeleye etmeye başladığını ve uyguladığı önlemlerin diğer ülkelerce örnek alındığını söyledi.

Brusaferro, ülkede 4 Mayıs'ta başlayacak 2. aşamada maske takmanın ne derece önemli olduğu yönündeki soruya, maskenin bariyer olduğunu ancak sosyal mesafe ve temastan kaçınmanın da önemli tedbirler olduğu yanıtını verdi.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 789 bin 662 test yapıldığı bildirildi.

Katolik Kilisesi'nden hükümete ibadet özgürlüğü tepkisi

Katolik Kilisesi'nin ülkedeki en etkili kuruluşu olan İtalya Episkoposlar Konferansı (CEI), Başbakan Giuseppe Conte'nin dün açıkladığı 4 Mayıs'ta başlayacak kademeli normale dönüş programında, toplu ayinlerin bir süre daha yapılamayacağını belirtmesine tepki gösterdi.

CEI'nin, İtalyan hükümetine gönderilen mektupta, ibadet özgürlüğünün kısıtlanmasının "kabul edilemez" olduğunu belirttiği ifade edildi.

Başbakanlıktan kısa süre sonra bu konuda güvenlik önlemlerini düzenleyen yeni bir protokolün açıklanacağı belirtildi.

"2. Aşama" tepkilere yol açtı

Başbakan'ın dün açıkladığı kademeli normale dönüş programı, ülkede tartışmalara yol açtı.

"2. Aşama" kurallarına göre, halka hareket özgürlüğünün tam olarak verilmemesi, sokağa yine izin belgesiyle çıkılacak olması, sadece aile ziyaretleri ve bölge içinde seyahat özgürlüğü verilmesi ile okulların eylül ayına kadar kapalı kalması eleştirilere neden oldu.

İtalyan basınında, "2.Aşama"nın halkta şüphelere yol açtığı ifade edildi.

Corriere della Sera gazetesi; "Yasaklarla ve kurallarla yeniden açılıyor", La Repubblica; "Virüse meydan okuma: İtalya yeniden açılıyor" başlığını kullanırken Il Giornale ise "1,5'uncu aşama" şeklinde eleştirel manşetle çıktı.

Tedbirlerin kısmen gevşetileceği 4 Mayıs'tan sonraki dönem için Milano metrolarında toplu taşımada yoğunluk olmaması amacıyla oturulabilecek ve oturulamayacak koltuklara işaretler konulduğu bildirildi.

Bu arada, Başbakan Conte, salgının en çok etkilediği bölge olan Lombardiya'ya akşam saatlerinde bir ziyaret düzenlemek üzere bölgenin merkezi Milano'ya gitti.

Başbakan Conte, dün yaptığı açıklamayla, sıkı tedbirleri gevşetecekleri "2. Aşama"nın 4 Mayıs'ta inşaat, imalat ve toptan ticaret faaliyetlerinden başlayacağını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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