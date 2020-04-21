İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi - Haberler
Avrupa Birliği, İtalya, Güncel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e çıktı.

21.04.2020 20:34 | Son Güncelleme: 21.04.2020 20:34
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 534 artarak 24 bin 648'e çıktı.

Ülkede bugün tam 2 ayını dolduran Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, Sivil Savunmadan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif Kovid-19 vaka sayısında dün başlayan gerilemenin bugün de sürdüğü belirtilerek, 528 düşüşle 107 bin 709'a gerilediği bildirildi.

Ülkede bugüne kadar Kovid-19 bulaşanların toplam sayısı ise 183 bin 957 oldu.

Açıklamada, iyileşenlerin sayısının 2 bin 723 rekor artışla 51 bin 600'e, hayatını kaybedenlerin sayısının da 534 artarak 24 bin 648'e yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Dün 2 bin 573 olan sayının bugün 2 bin 471'e gerilediği kaydedildi.

Açıklamada, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 450 bin 150 test yapıldığı bilgisi de paylaşıldı.

Başbakan Conte'den AB'ye mesaj

Başbakan Giuseppe Conte, parlamentoda yaptığı konuşmada, yakında yapılacak AB Konseyi toplantısına da değindi.

Conte, "Bir sonraki AB Konseyi toplantısının Kovid-19'un ekonomideki etkilerine yönelik mücadelede belirleyici olacağını düşünmüyorum ama ben mantıklı bir yön vermek için elimden geleni yapacağım." dedi.

Avrupa'nın yönetemeyeceği bir riskle karşı karşıya kalmaması için erken harekete geçmesi gerektiğini ifade eden Conte, "Ortak evi, büyük ekonomilerle rekabet edebilmesi için güçlendirmeliyiz." diye konuştu.

Hükümetin şu ana kadar ayırdığı kaynakların yeterli olmadığının farkında olduklarını dile getiren Conte, kısa süre içinde en az 50 milyar avroluk yeni bir teşvik paketini parlamento onayına sunacaklarını açıkladı.

Başbakan Conte, 4 Mayıs'ta geçmeye hazırlandıkları virüsle birlikte yaşayacakları ikinci aşamaya dair ipuçları da verdi.

Conte, 2. aşamanın çerçevesini 5 maddede şöyle sıraladı:

"Sosyal mesafenin korunması ve maske kullanımı, virüsle mücadelede bölgesel sağlık ağının kuvvetlendirilmesi ile bakımevlerine özel önem verilmesi, Kovid-19 hastanelerinin yaygınlaştırılması ve sağlık tesislerinde bulaşma riskinin düşürülmesi, Kovid-19 testleri ile antikor tespiti için yapılan serolojik testlerin doğru kullanımı ve yeni teknolojilerin kullanımıyla şüpheli temasların harita üzerine yansıtılmasının güçlendirilmesi."

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü Haberler
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kaldı, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti Haberler
Partisini sert ifadelerle eleştiren HDP'li belediye başkanı istifa etti
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı Haberler
Tavuklarına maydanoz yedirdi, yumurtaları görünce gözlerine inanamadı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı Haberler
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek Haberler
Çeşmede yıkarken suçüstü yakalandı! 14 çuvalı için 73.747 lira ceza ödeyecek
Kendilerine 'Bekçi' denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var Haberler
Kendilerine "Bekçi" denilmesini istemeyen bekçilerin 4 farklı önerisi var
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Minibüs bekleyen vatandaş, içinde gelinini gördüğü taksinin önüne yattı
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Eskişehirspor'da oynayan Kaan Öztürk, trafik kazası sonucu hayatını kaybetti
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Türkiye, Amerika'ya solunum cihazı parçası satacak
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Annesinin evliliğini kabullenemeyen genç, birlikte alışverişe çıktığı üvey babasını bıçakladı
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 21 Nisan 2020 Salı (Haftalık burç yorumları)
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
Koronavirüsün merkez üssü ABD'de Hz. Muhammed'in hadisleri reklam panolarında yayınlandı
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler sınırlı sürede açık olacak
31 ilde uygulanacak 4 günlük sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu! 23-24 Nisan günleri marketler...
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
Çalışmaların hızla devam ettiği 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kuleleri 250 metreye ulaştı
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
ABD istihbaratı dünyaya duyurdu: Kim Jong ameliyat oldu, durumu çok ağır
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü yaşlı anne, korona nedeniyle göremediği polis oğluna ve sağlık çalışanı gelinine seslendi
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Gözü dönmüş genç, otomobilde kız arkadaşını tekme tokat dövdü
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Sokağa çıkma yasağı öncesinde vatandaşlar, kasap ve marketlere akın etti
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Telefonunu güncellemeyen Android kullanıcıları dikkat! Tüm verileriniz çalınabilir
Dünya Sağlık Örgütü'nden 'Virüs laboratuvarda üretildi' iddialarına nokta koyacak açıklama
Dünya Sağlık Örgütü'nden "Virüs laboratuvarda üretildi" iddialarına nokta koyacak açıklama
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
Koronavirüsten kaybettiğimiz doktorun son mesajı: Kızlarım küçük, sahip çıkarsınız değil mi?
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
İstanbul Eczacılar Odası Başkanı: Bu tempoda maske dağıtmamız mümkün değil, belediyeler devreye girmeli
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Son Dakika: 24 Nisan'da tüm kamu çalışanları idari izinli sayılacak
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas etmeye çalışıyor
Dışişleri'nden Fransız Bakan'ın Türkiye'ye yönelik sözlerine tepki: Fransa, içinde bulunduğu durumu örtbas...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Zeytinburnu sahil yolunda Afgan uyruklu gençler arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüsü yenen kadın yoğun bakımda yaşadıklarını anlattı: Can çekişen 4 kişiyi gözlemle gördüm
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
Koronavirüs mutasyona uğrayarak 30 türe ayrıldı! 19'u daha önce hiç görülmedi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
İngiltere'de 21 Nisan tarihinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 823 artarak 17 bini 337'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Abdülhamit Gül Berat Albayrak Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Kutsi Kibariye Acun Ilıcalı Murat Dalkılıç
Spor Ali Koç Sergen Yalçın Ivan Obradovic Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kız Mart Nisan Twitter
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 648'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.4.2020 21:58:29. #1.15#
title