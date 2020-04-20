İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 114'e yükseldi
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İtalya, Güncel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 114'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak, 24 bin 114'e çıktı.

20.04.2020 20:36 | Son Güncelleme: 20.04.2020 20:36
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 bin 114'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 454 artarak, 24 bin 114'e çıktı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede aktif vaka sayısının 108 bin 237'ye ulaştığını söyleyen Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 181 bin 228'e yükseldiğini bildirdi.

Borrelli, aktif vaka sayısının salgın başından beri ilk kez düşüş kaydederek, düne göre 20 azaldığına dikkati çekti.

Son 24 saatte iyileşenlerin sayısının 1822'lik artışla 48 bin 877'ye çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının 454 daha artarak, 24 bin 114'e ulaştığını dile getirdi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 635 olan sayının bugün 2 bin 573'e gerilediğini kaydetti.

Sivil Savunma'nın verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 1 milyon 398 bin 24 test yapıldı.

Ayrıca, İtalyan basınında yer alan habere göre, salgın başından bu yana ölen doktor sayısı da bugün 139'a yükseldi.

Diğer yandan, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nden iyi bir haber geldi. Bölgenin merkezi Milano'daki Niguarda Hastanesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımda, 5 yoğun bakım ünitesinden birinin ihtiyaç kalmadığı için kapatıldığını duyurdu.

Öte yandan, Prof. Walter Ricciardi yönetiminde Ulusal Sağlık Gözlemevi'nin yaptığı araştırmada, ülkede bölgelere göre bulaşma oranının hangi tarihlerde sıfırlanacağına dair tahminler açıklandı.

Araştırmada, en çok vaka ve ölümün görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde haziran sonunda, başkent Roma'nın içinde bulunduğu Lazio bölgesinde de mayıs ortasında bulaşma oranının sıfırlanmasının mümkün olabileceği belirtildi.

Kaynak: AA

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