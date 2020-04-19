İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a çıktı.

19.04.2020 20:10 | Son Güncelleme: 19.04.2020 20:10
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 433 artarak 23 bin 660'a çıktı.

Ülkede iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgiler, günlük düzenlenen basın toplantısı yerine Sivil Savunma kurumundan yapılan yazılı açıklamayla duyuruldu.

Açıklamada, ülkedeki aktif vaka sayısının 108 bin 257'ye ulaştığı, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 178 bin 972 olduğu bildirildi.

İyileşenlerin sayısının bugün 2 bin 128'lik artışla 47 bin 55'e çıktığı kaydedilen açıklamada, Kovid-19'dan hayatını kaybedenlerin sayısının 433 daha artarak 23 bin 660'a yükseldiği belirtildi.

Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüş bugün de sürdü. Sivil Savunma verilerine göre, dün 2 bin 733 olan sayı bugün 2 bin 635'e geriledi.

Ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 356 bin 541 test yapıldı.

Bugün açıklanan rakamlara göre, günlük ölü ve vaka artışları ile yoğun bakımda tedavi görenlerin sayılarındaki düşüş trendi sürüyor.

"İkinci aşama"ya geçiş tartışmaları devam ediyor

Halihazırda sıkı karantina tedbirlerin 4 Mayıs'a kadar süreceği ülkede kademeli normale dönüş tartışmaları da devam ediyor.

Vakaların en yaygın olduğu sanayinin merkezi olan kuzeydeki bölgeler, üretimin başlaması konusunda baskı yaparken, Başbakan Giuseppe Conte ise konuya ihtiyatlı yaklaşımını sürdürdü.

Conte, "Il Giornale" gazetesine verdiği demeçte, "Önümüzdeki aylarda en üst güvenlik önlemleri çerçevesinde, epidemiyolojik eğriyi kontrol altında tutabilecek ve yerel sağlık sistemimizin buna yanıt verebileceği önlemlere geçişi kolaylaştıracak bazı öneriler üzerinde çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Conte, dün Facebook hesabından da 4 Mayıs'ta üretime yeniden başlanacak bütün bölgeler için homojen bir yol rehberi belirleme gayretinde olduklarını belirtmişti.

Belediye başkanının cenaze töreni ek karantina tedbiri getirdi

Ülkenin güneyindeki Napoli'ye bağlı Saviano Belediye Başkanı 66 yaşındaki Carmine Sommese'nin Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından yapılan cenaze törenine, sokağa çıkma yasağına rağmen çok sayıda kişinin katılması eleştiri konusu oldu.

Saviano'nun içinde bulunduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca, Saviano ve çevresinde virüsün yayılmaması için daha sıkı karantina tedbirleri uygulayacaklarını açıkladı.

Toskana bölgesinde maske dağıtımı yapıldı

Ülkede kademeli normale dönüş tartışmalarında "virüsle birlikte yaşanacak" dönem olarak anılan 2. aşamada dışarı çıkarken maske takmanın zorunlu hale gelmesi de tartışılan önlemler arasında yer alıyor.

Bu kapsamda, Toskana Bölgesi'ndeki eczanelere bugün yerel yönetimlerce maske dağıtımı yapıldı.

Buna göre, yarından itibaren bölge sakinleri, sağlık kartlarını göstererek, kendilerine en yakın eczaneden en fazla 5 adet olmak üzere maske temin edebilecek.

Kaynak: AA

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