İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 962'ye ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının 172 bin 434'e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin rakamının bugün 2 bin 563'lük artışla 42 bin 727 çıktığını ve bunun salgının başından beri kayda geçen günlük bazdaki en yüksek değer olduğunu aktardı.

Ölü sayısının son 24 saatte 575 daha artarak 22 bin 745'e yükseldiğini vurgulayan Borrelli, bugün 355 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Bu artış ülkede yaklaşık 2 aydır devam eden salgında mart ayı başından bu yana görülen en düşük günlük artış oldu.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 936 olan sayının bugün 2 bin 812'ye gerilediğini ifade etti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşe işaret ederek ay başında 4 binlerdeki sayının iki haftada 1200 kişi azalarak 2 bin 812'ye gerilediğine dikkati çekti.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 244 bin 108 test yapıldı.

Ölümlerde birincil sebep solunum cihazı eksikliği

Diğer yandan, ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, enstitünün son ölümlere ilişkin verilerini paylaştığı basın toplantısında, ulusal çapta eğrinin düşüşe geçtiğini teyit ederken sıkı karantina tedbirlerinin virüsün farklı bölgelere yayılmasının önüne geçtiğini belirtti.

"Günlük yaşantımıza dair her şeyi yeniden düşünmeli ve organize etmeliyiz." diyen Brusaferro, Başbakan Giuseppe Conte'nin "Virüsle birlikte yaşayacağımız aşama" olarak tanımladığı kademeli normal hayata dönüşün 2. aşamasına büyük dikkatle geçmeleri gerektiğini söyledi.

ISS'nin Kovid-19 kaynaklı 19 bin 508 ölümde yaptığı incelemeye göre, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80 olurken bunların yüzde 61,3'ünün üç veya daha fazla, yüzde 20,7'sinin de iki kronik patolojik rahatsızlığı bulunuyor.

Ölenlerin yüzde 95'ini 60 yaş ve üstü grup oluşturuyor. 50-59 yaş grubu yüzde 3,8 iken, yüzde 1,2'lik kısım ise 50 yaş ve altı gruplardan.

19 bin 508 ölümün yüzde 96,7'si ise solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklandı.

Söz konusu verilerde, ölenlerde en çok görülen klinik rahatsızlık yüzde 69,7 ile yine "hipertansiyon" çıktı.

Bu arada, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, ülkede 1 Mart - 4 Nisan 2020 dönemindeki ölüm artışı, son 5 yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Okullar kapalı kalmaya devam edecek

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ülkedeki mevcut sağlık koşullarında halen çok sayıda riskin söz konusu olduğunu belirterek, okulların açılmasının mayısta açılma ihtimalinin uzak olduğunu, hükümetin bu konuda yakında kararını açıklayacağını ifade etti.

Bölgesel yönetimler arasında polemik

Ülke genelinde salgına ilişkin verilerin düşüş eğiliminde seyretmesi sebebiyle ülkede normale dönüş tartışmaları arttı.

Virüsün en çok yayıldığı sanayi bölgesi Lombardiya, Piyemonte ile Veneto Bölgesi'nden sıkı karantina tedbirlerinin gevşetileceği 4 Mayıs'ta ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması için çağrılar gelmeye devam ediyor.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, "Yeni vaka artışındaki (düşüş) olumlu eğilim, bizi yeniden harekete geçmemiz için hazırlayacak. Bundan sonra daha fazla karantina olmayacak." dedi.

Güneydeki Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise kuzeyden gelen bu çağrılara rest çekerek, "Aramızda iyileşme sürecini hızlandırmak için baskı yapanlar var ama sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Bulaşmanın bu kadar yaygın olduğu bölgelerde, bu şekilde ilerleyeceksek Campania, kendi sınırlarını kapatacak. Bu bölgelerden gelen vatandaşların bölgemize girişini yasaklamak için talimat vereceğiz." diye konuştu.

Hükümet ve uzmanlar da kuzey bölgelerinden gelen bu çağrılara mesafeli yaklaşıyor.

Kaynak: AA