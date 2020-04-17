İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi - Haberler
İtalya, Güncel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.

17.04.2020 20:54 | Son Güncelleme: 17.04.2020 20:54
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 575 artarak 22 bin 745'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede yaklaşık iki aydır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 106 bin 962'ye ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların sayısının 172 bin 434'e çıktığını bildirdi.

Borrelli, iyileşenlerin rakamının bugün 2 bin 563'lük artışla 42 bin 727 çıktığını ve bunun salgının başından beri kayda geçen günlük bazdaki en yüksek değer olduğunu aktardı.

Ölü sayısının son 24 saatte 575 daha artarak 22 bin 745'e yükseldiğini vurgulayan Borrelli, bugün 355 yeni vaka kaydedildiğini bildirdi. Bu artış ülkede yaklaşık 2 aydır devam eden salgında mart ayı başından bu yana görülen en düşük günlük artış oldu.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün bugün de sürdüğünü, dün 2 bin 936 olan sayının bugün 2 bin 812'ye gerilediğini ifade etti.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü (ISS) Konseyi Başkanı Franco Locatelli de yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşe işaret ederek ay başında 4 binlerdeki sayının iki haftada 1200 kişi azalarak 2 bin 812'ye gerilediğine dikkati çekti.

Sivil Savunmanın verilerine göre, ülke genelinde bugüne kadar 1 milyon 244 bin 108 test yapıldı.

Ölümlerde birincil sebep solunum cihazı eksikliği

Diğer yandan, ISS Başkanı Prof. Silvio Brusaferro, enstitünün son ölümlere ilişkin verilerini paylaştığı basın toplantısında, ulusal çapta eğrinin düşüşe geçtiğini teyit ederken sıkı karantina tedbirlerinin virüsün farklı bölgelere yayılmasının önüne geçtiğini belirtti.

"Günlük yaşantımıza dair her şeyi yeniden düşünmeli ve organize etmeliyiz." diyen Brusaferro, Başbakan Giuseppe Conte'nin "Virüsle birlikte yaşayacağımız aşama" olarak tanımladığı kademeli normal hayata dönüşün 2. aşamasına büyük dikkatle geçmeleri gerektiğini söyledi.

ISS'nin Kovid-19 kaynaklı 19 bin 508 ölümde yaptığı incelemeye göre, hayatını kaybedenlerin yaş ortalaması 80 olurken bunların yüzde 61,3'ünün üç veya daha fazla, yüzde 20,7'sinin de iki kronik patolojik rahatsızlığı bulunuyor.

Ölenlerin yüzde 95'ini 60 yaş ve üstü grup oluşturuyor. 50-59 yaş grubu yüzde 3,8 iken, yüzde 1,2'lik kısım ise 50 yaş ve altı gruplardan.

19 bin 508 ölümün yüzde 96,7'si ise solunum cihazı yetersizliğinden kaynaklandı.

Söz konusu verilerde, ölenlerde en çok görülen klinik rahatsızlık yüzde 69,7 ile yine "hipertansiyon" çıktı.

Bu arada, İtalya Ulusal İstatistik Enstitüsü (ISTAT) verilerine göre, ülkede 1 Mart - 4 Nisan 2020 dönemindeki ölüm artışı, son 5 yılın aynı dönemine göre yüzde 20'nin üzerinde artış gösterdi.

Okullar kapalı kalmaya devam edecek

Eğitim Bakanı Lucia Azzolina, Corriere della Sera gazetesine verdiği demeçte, ülkedeki mevcut sağlık koşullarında halen çok sayıda riskin söz konusu olduğunu belirterek, okulların açılmasının mayısta açılma ihtimalinin uzak olduğunu, hükümetin bu konuda yakında kararını açıklayacağını ifade etti.

Bölgesel yönetimler arasında polemik

Ülke genelinde salgına ilişkin verilerin düşüş eğiliminde seyretmesi sebebiyle ülkede normale dönüş tartışmaları arttı.

Virüsün en çok yayıldığı sanayi bölgesi Lombardiya, Piyemonte ile Veneto Bölgesi'nden sıkı karantina tedbirlerinin gevşetileceği 4 Mayıs'ta ekonomik faaliyetlerin yeniden başlaması için çağrılar gelmeye devam ediyor.

Veneto Bölgesel Yönetim Başkanı Luca Zaia, "Yeni vaka artışındaki (düşüş) olumlu eğilim, bizi yeniden harekete geçmemiz için hazırlayacak. Bundan sonra daha fazla karantina olmayacak." dedi.

Güneydeki Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise kuzeyden gelen bu çağrılara rest çekerek, "Aramızda iyileşme sürecini hızlandırmak için baskı yapanlar var ama sorumluluk duygusuyla hareket etmeliyiz. Bulaşmanın bu kadar yaygın olduğu bölgelerde, bu şekilde ilerleyeceksek Campania, kendi sınırlarını kapatacak. Bu bölgelerden gelen vatandaşların bölgemize girişini yasaklamak için talimat vereceğiz." diye konuştu.

Hükümet ve uzmanlar da kuzey bölgelerinden gelen bu çağrılara mesafeli yaklaşıyor.

Kaynak: AA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı Haberler
Pars'ın ölümünün ardından geriye annesi ile mutlu olduğu anların fotoğrafları kaldı
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı Haberler
Ünlü isimlerden çocuğunu kaybeden Ebru'ya taziye mesajı yağdı
Virüsü yenen doktor, 'Mutlaka tüketin' diyerek bir ürünü tavsiye etti Haberler
Virüsü yenen doktor, "Mutlaka tüketin" diyerek bir ürünü tavsiye etti
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz Haberler
Ebru Şallı, ölen oğlu Pars'ı böyle anlatmış: Ne olacağı belli olmaz
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı Haberler
Vuhan'daki korona ölümlerinin revize edilmesinin ardından Trump, Çin'e fena patladı
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü Haberler
FETÖ'nün aranan kilit ismi koronavirüsten öldü
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
Son Dakika: Sağlık Bakanı'ndan Ercüment Ovalı'ya tepki: Sosyal medyadan insanların umuduyla oynanmaz
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
İnfaz düzenlemesiyle cezaevinden çıkan kişi, trafik kazasında öldü
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Dünya devi Barcelona'dan Sivas paylaşımı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Ebru Şallı'nın 8 yaşında hayatını kaybeden oğlu son yolculuğuna uğurlandı
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Fahriye Evcen, Instagram'dan görümcesi Burçun Özçivit'i sildi
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Koronavirüs vakasının rastlanmadığı ilçenin sırrı iki kelimede saklı: Sosyal izolasyon ve sıkı denetim
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Din görevlileri, yardımına koştuklar yaşlı adamın öldüğünü öğrenince kapısı önünde Kur'an-ı Kerim okudu
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Gamze Pala'yı öldüren katilin, cinayet öncesi görüntüleri ortaya çıktı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Damızlığa ayrılan şampiyon at Turbo'nun sperması Tarım İşletmeleri'ne 1,5 milyar lira kazandırdı
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara muvafakat vermeyin
Tüketici Dernekleri Federasyonu'ndan kredi çekecek emeklilere uyarı: Maaşınıza haciz gelmemesi için bankalara...
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu ödedi
Aydınlı gizemli hayırsever, bakkalın veresiye defterini satın alarak ihtiyaç sahiplerinin 33 bin liralık borcunu...
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Saç stilini değiştiren Talisca'nın yeni imajı binlerce beğeni aldı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
Profesör Haznedaroğlu, koronavirüsün vücuda etkisini tetikçi örneği üzerinden anlattı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
'İnek tarlaya girdi' kavgasında taş ve sopalar havada uçuştu: 9 yaralı
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Survivor'un 49. bölüm fragmanı yayınlandı! Sercan, ilgisi olduğu Nisa ile baş başa konuşuyor
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 17 Nisan 2020 Cuma (Haftalık burç yorumları)
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, saat 16.00'da basın toplantısı düzenleyecek
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Fatih Terim: Koronavirüs sonrasında egomuzun hiçbir manası yok
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
Çin ekonomisi koronavirüsün etkisiyle 28 yıl sonra ilk kez küçüldü
İstanbul Boğazı'ndan 'Corona' isimli gemi geçti
İstanbul Boğazı'ndan "Corona" isimli gemi geçti
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Yorgun gözleriyle tanınan hemşire, yaşadıkları süreci paylaştı: 1 aydır oğlumu görmüyorum
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Eşinin çekiçle başına vurarak ağır yaraladığı kadın, hayatını kaybetti
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Van'da mahalledeki koronavirüs hastalarını gizleyen muhtar, hastalığın yayılmasına neden oldu
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Hangi illerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi? İstisna dışında olanlar kimler?
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Mustafa Şentop Mustafa Destici Cemal Enginyurt Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ebru Şallı Yıldız Tilbe Acun Ilıcalı Fahriye Evcen
Spor Falcao Rüştü Reçber Emre Belözoğlu Fernando Muslera Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Nisan Çocuk Beşiktaş İngiltere
Şu an buradasınız: İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 22 bin 745'e yükseldi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.4.2020 22:21:34. #1.14#
title