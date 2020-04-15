İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

15.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 15.04.2020 20:14
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 21 bin 645'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 578 artarak 21 bin 645'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 21 Şubat'tan bu yana süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif koronavirüs vaka sayısının 105 bin 418'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam rakamının ise 165 bin 155'e çıktığını bildirdi.

Sivil Savunma Genel Müdürü, iyileşenlerin sayısının bugün 962'lik artışla 38 bin 92'ye çıktığını ifade etti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 578 daha artarak 21 bin 645'e yükseldiğini açıkladı.

Bu arada, Borrelli bugün 1127 yeni vaka kaydedildiğini duyurdu. Dün bu sayı 675 iken, 13 Nisan'da 1363 idi.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün sürdüğünü belirterek dün 3 bin 186 olan sayının bugün 3 bin 79'a gerilediğini ifade etti.

Basın toplantısına katılan Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Yetkilisi Ranieri Guerra da maske kullanımına değinerek, "DSÖ'nün tavsiyesi, sokakta yürüyen insanların maske takmasına gerek olmadığı yönünde." dedi.

Bu arada Kovid-19'la mücadelede ön cephede yer alan doktorlardan 5'inin daha yaşamını yitirdiği ve salgının başından bu yana ölen doktor sayısının 121'e yükseldiği belirtildi.

Öte yandan, ANSA ajansının haberine göre Milano'daki Pio Albergo Trivulzio yaşlı bakımevindeki Kovid-19 kaynaklı ölümlere ilişkin açılan soruşturma kapsamında, mali polis ekiplerinin aramaları devam ediyor. Milano Cumhuriyet Başsavcılığının incelemesi sonucunda, mart ayından bugüne kadar sadece Trivulzio bakımevindeki 143 yaşlının Kovid-19'dan hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

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