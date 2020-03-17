İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi
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İtalya, Roma, Güncel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

17.03.2020 21:02 | Son Güncelleme: 17.03.2020 21:02
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 2 bin 503'e yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölenlerin sayısı 345 kişi artarak 2 bin 503'e yükseldi.

Ülkede, 21 Şubat'ta patlak veren Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı artmaya devam ediyor.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu başkent Roma'da günlük düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut Kovid-19 vaka sayısının 26 bin 62'ye çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının 31 bin 506 olduğunu bildirdi.

Genel Müdür Borrelli, ölenlerin sayısının düne göre 345 kişi daha arttığını ve toplam sayının 2 bin 503'e yükseldiğini belirtti.

Borrelli, dün 2 bin 749 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 192 artarak 2 bin 941'e ulaştığını duyurdu.

Borrelli'nin açıkladığı ölü sayısı, ülkede 4 haftadır Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden acil durumda duyurduğu en yüksek ölümün görüldüğü 3. gün oldu. Daha önce 15 Mart'ta 368, 16 Mart'ta 349 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı.

10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisi hastanelerde görevlendirilecek

Ülkede yeni tip koronavirüsten en çok etkilenen dolayısıyla ölü ve vaka sayısının en yüksek olduğu yer olan Lombardiya bölgesinde 879 kişinin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Özellikle 3 bin 993 vaka ile Lombardiya'da başı çeken Bergamo vilayetinde yoğun bakım ünitelerinin dolduğu basına yansıdı.


Diğer yandan, basında yer alan haberlerde, geçen hafta Kovid-19 endişesi nedeniyle cezaevlerinde yaşanan panikle gündeme gelen İtalya'da Lombardiya'daki Voghera Cezaevinde 4 mahkum ve 2 cezaevi doktorunda da virüse rastlandığı bildirildi.

Bu arada, Başbakan Giuseppe Conte'nin dün imzaladığı 25 milyar avroluk acil destek paketiyle 10 bin kadar tıp fakültesi son sınıf öğrencisinin de uzmanlıkları verilerek saha hastanelerinde görevlendirileceği belirtildi. Daha önce Lombardiya bölgesinde emekliye ayrılmış doktorlar da göreve çağrılmıştı.

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Kaynak: AA

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