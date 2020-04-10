İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak, 18 bin 849'a yükseldi.

10.04.2020 19:42 | Son Güncelleme: 10.04.2020 19:42
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 18 bin 849'a yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 570 artarak, 18 bin 849'a yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkentte düzenlediği basın toplantısında, ülkede 7 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri paylaştı.

Borrelli, ülkede aktif Kovid-19 vaka sayısının 98 bin 273'e çıktığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının ise 147 bin 577'ye ulaştığını belirtti.

Dün 28 bin 470 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 1985'lik artışla 30 bin 455'e çıktığını ifade eden Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 570 kişi daha artarak, 18 bin 849'a yükseldiğini açıkladı.

Borelli, yoğun bakım ünitesinde tedavi görenlerin sayısındaki düşüşün de devam ettiğini vurguladı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, bugün 1396 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 1615, çarşamba 1195, salı 880, pazartesi 1941 olarak ölçülmüştü.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 906 bin 864 test yapıldı.

Lombardiya'da ölü sayısı geriledi

Ülkede en çok ölü ve vaka sayısının görüldüğü Lombardiya Bölgesi'nde ise dün 300 olan ölü sayısı, bugün 216'ya geriledi.

Basına yansıyan haberlere göre, hayatını kaybeden doktor sayısı da 109'a yükseldi.

Öte yandan basında, İtalya'da hükümetin ülkede 10 Mart'ta uygulamaya konan ve 13 Nisan'a kadar geçerli olan sıkı karantina tedbirlerini 3 Mayıs'a dek uzatmayı planlandığı, Başbakan Giuseppe Conte'nin bugün içerisinde bunu açıklamasının beklendiği yer aldı.

-Yetkililer, Paskalya'da virüsün yayılmasından endişeli

Yetkililer, ülkede bu hafta sonu kutlanacak Paskalya Yortusu dolayısıyla insanların alışveriş için daha fazla dışarı çıkmasından ve bu yüzden de virüsün yayılmasından endişe ediyor. İçişleri Bakanlığının bu kapsamda cadde ve meydanlarda görev yapacak kolluk kuvvetlerinin sayısını artırdığı ve kontrolleri de sıklaştıracağı basına yansıdı.

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, Kovid-19 ölümlerine ve vakalarına ilişkin son verileri açıkladığı basın toplantısında, Paskalya dolayısıyla şenlikli bir zaman diliminde olduklarını ancak bu yıl buna katılamayacaklarını ifade etti.

Brusaferro, herkesi Paskalya'da da sosyal mesafe başta olmak üzere belirlenen kurallara uyma çağrısında bulundu.

Ölenlerin yüzde 95'i 60 yaş ve üzeri

Son gelen verilere göre kaydedilen yeni vakalarda düşüş olduğunu belirten Brusaferro, "Eğri bize açıkça bir düşüşü gösteriyor. Bu olumlu bir işaret ama gardımızı düşürmemeliyiz. Eğilim, alınan önlemlerin salgını yavaşlatmada nasıl etkili olduğunu göstermektedir." dedi.

Brusaferro, Kovid-19 kaynaklı 16 bin 654 ölümde yaptıkları incelemede, hayatını kaybedenlerin yaş ortalamasının 80 olduğunu, bunların da yüzde 60'nın 3 veya daha fazla kronik patolojik rahatsızlıkları bulunduğu bilgisini paylaştı.

Enstitü Başkanı'nın paylaştığı verilerde, hayatını kaybeden 16 bin 654 kişinin yüzde 95'ini 60 yaş ve üstü grup oluşturuyor. 50-59 yaş grubu yüzde 3,8 iken, yüzde 1,2'lik kısım ise 50 yaş ve altı gruplardan.

Söz konusu verilerde, ölenlerde en çok görülen klinik rahatsızlık yine "hipertansiyon" olarak öne çıktı. Özellikle 65 yaş altında "hipertansiyonun" (yüzde 50,7), "diyabetin" (yüzde 26,8), ardından "obezitenin" (yüzde 22,5) üçüncü sırada gelmesi dikkati çekti.

Kaynak: AA

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