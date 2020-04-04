İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bini aştı
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

04.04.2020 20:18 | Son Güncelleme: 04.04.2020 20:18
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bini aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 681 artarak 15 bin 362'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Borrelli, ülkede mevcut vaka sayısının 88 bin 274'e ulaştığını, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde Kovid-19 bulaşanların toplam sayısının ise 124 bin 632'ye yükseldiğini aktardı.

Sivil Savunma Genel Müdürü, dün 19 bin 758 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının bugün 1238 artışla 20 bin 996'ya ulaştığını kaydetti.

Borrelli, ölü sayısının son 24 saatte 681 kişi daha artarak 15 bin 362'ye yükseldiğini açıkladı. Borrelli, bunun 26 Mart'tan sonra son 9 günde kaydedilen en düşük ölü sayısı olduğunu söyledi.

Sivil savunma yetkilisi, yoğun bakımdaki kişi sayısında da düne göre düşüş olduğunu belirterek 3 bin 974 kişinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü, bunun bugüne kadarki en düşük sayı olduğuna dikkati çekti.

Sivil Savunmanın açıkladığı verilere göre, yeni vaka sayısındaki artış 2000'lerde seyretmeye devam ediyor. Borrelli bugün 2 bin 886 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 339, perşembe; 2 bin 477, çarşamba; 2 bin 937, 31 Mart Salı günü ise 2 bin 107 olarak kayıtlara geçmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar, 657 bin 224 kişiye test yapıldığı bildirildi.

Bu arada, İtalya'da hayatını kaybeden doktor sayısı da 80'e yükselirken Kovid-19 bulaşan sağlık çalışanı sayısı 11 bini geçti.

Yetkililer uyardı: "Savaş kazanılmadı"

Ülkede son olarak 13 Nisan'a kadar uzatılan sıkı karantina tedbirlerine karşı kamuoyunda ortaya çıkan normale dönme taleplerinin sıkça dile getirilmesine yetkililer mesafeli yaklaşırken tedbirlerin geçerlilik süresinin uzayabileceği sinyalini veriyor.

Sağlık Bakanı Roberto Speranza da Rainews24 kanalına yaptığı açıklamada, sağlık alanındaki bu savaşı tam anlamıyla kazanmadan ekonomik olarak faaliyetlerin başlamasının söz konusu olamayacağını söyledi.

Acil Tedarik Komiseri Domenico Arcuri de bugün düzenlediği basın toplantısında, "Koronavirüsle mücadelemiz aralıksız sürüyor. Bu mücadeleyi kazanmakta olduğumuzu ya da rakibi köşeye sıkıştırmakta olduğumuzu düşünmekten kaçınmak gerekir. Göstergeler bize sadece yayılımının kapsamının daraldığını gösteriyor." ifadesini kullandı.

Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca, halka mevcut kurallara saygı duyması çağrısını yinelerken, "Kimse rahatlamamalı ve bunu aklında dahi geçirmemeli aksi takdirde her şeyi kaybetme riskiyle karşı karşıya kalırız." dedi.

Diğer yandan, İtalya'ya tıbbi yardımlar devam ediyor. Ülkeye bugün, biri Ukrayna ve 2'si Mısır'dan olmak üzere 3 uçak tıbbi yardım malzemesi ulaştı. Ukrayna'nın tıbbi yardım malzemesi dışında 13'ü doktor, 7'si hemşire 20 kadar sağlık çalışanı da gönderdiği bildirildi.

Mahkumlar da maske üretimine katılacak

Maske eksikliğini gidermek için yurt dışından destek alan İtalya'da, Adalet Bakanlığı ile Acil Tedarik Komiserliği arasında yapılan protokol çerçevesinde, Roma, Milano ve Salerno'daki 3 cezaevinde 320 mahkumun 8 üretim makinesiyle 15 gün içinde günlük 400 bin maske üretme kapasitesine ulaşacağı belirtildi.

Ülkede en çok vakanın görüldüğü Lombardiya bölgesinde sadece günlük 300 bin maske ihtiyacı olduğu ifade ediliyor.

Kaynak: AA

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