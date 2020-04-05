İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi
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İtalya, Güncel

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

05.04.2020 20:14 | Son Güncelleme: 05.04.2020 20:14
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 15 bin 887'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 1 günde hayatını kaybedenlerin sayısı düşmeye devam ederken son 24 saatte 525 kişinin ölümüyle toplam sayı 15 bin 887'ye yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, ülkede 6 haftadır süren Kovid-19 salgınına ilişkin son bilgileri, başkentte düzenlediği basın toplantısında paylaştı.

Ülkede Kovid-19 vaka sayısının 91 bin 246'ya ulaştığını belirten Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde virüs bulaşanların toplam sayısının 128 bin 948'e yükseldiğini aktardı.

Borrelli, dün 20 bin 996 olarak açıklanan iyileşenlerin sayısının, bugün 819'luk artışla 21 bin 815'e çıktığını kaydetti.

Ölü sayısının son 24 saatte 525 kişi artarak 15 bin 887'ye yükseldiğini açıklayan Borrelli, bu sayının "19 Mart'tan sonra kaydedilen en düşük günlük ölüm sayısı" olduğunu vurguladı.

Borrelli, yoğun bakımda tedavi gören sayısındaki artışta son 2 gündür gerileme görüldüğüne ve bunun önemli olduğuna dikkati çekti.

Borrelli, bugün 2 bin 972 yeni vaka kaydedildiğini açıkladı. Dün bu sayı 2 bin 886, cuma 2 bin 339, perşembe 2 bin 477, çarşamba 2 bin 937, 31 Mart salı günü ise 2 bin 107 olarak belirlenmişti.

Verilere göre, ülke genelinde bugüne kadar 691 bin 461 kişiye test yapıldı.

"Düşüş başladı"

İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü Başkanı Silvio Brusaferro, yeni Kovid-19 vakalarına ilişkin veri eğrisinin bir süredir plato çizdiğini ve ölü sayısında olduğu gibi bunda da düşüşün başladığını vurguladı.

Brusaferro, bu verilerin devam etmesi durumunda, karantina tedbirlerinin kademeli gevşetileceği 2. faza geçmeye ve hastalığın yayılmasını nasıl düşük tutabilecekleri yönünde düşünmeye başlayabileceklerini de kaydetti.

Lombardiya'da ölüm sayısında gerileme yaşanıyor

Ülkede en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün ve vakanın görüldüğü Lombardiya'da Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, bölgede maskesiz dışarı çıkılmasını yasaklarken, yarından itibaren 3,3 milyon maskenin dağıtılacağını açıkladı.

Lombardiya Bölgesel Yönetiminin Sağlık İşlerinden Sorumlu Üyesi Giulio Gallera, dün 345 kişinin hayatını kaybettiğini, bugün ise bu sayının 249'a gerilediğini kaydetti.

Gallera, bölgelerinde en çok vaka ve ölümün olduğu Bergamo ve Brescia'daki durumun durağanlaştığını, buna karşı Milano'daki artış sinyalinin endişeye yol açtığını kaydetti.

Başbakan Conte'den "Evde kalmaya devam" mesajı

Ülkede, 10 Mart'tan bu yana uygulanan sıkı karantina tedbirlerine ilişkin NBC News'a demeç veren Başbakan Giuseppe Conte, vatandaşlarından olabildiğince evde kalmalarını istedi.

Karantinanın ne zaman biteceğini söyleyemeyeceğini vurgulayan Conte, şunları kaydetti:

"Bilim kuruluyla göstergeleri inceliyoruz. Acil bir durumla mücadele ediyoruz, buna yanıtımız mükemmel olmayabilir ancak elimizden gelenin en iyisini yaptık. Tedbirlerimizin geçerliliği, Dünya Sağlık Örgütünce da tanınıyor ve aldığımız sonuçlar iyi yolda olduğumuzu ortaya koyuyor."

Kaynak: AA

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