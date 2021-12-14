İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 135 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında son 24 saatte 120 kişinin hayatını kaybetmesiyle yaşamını yitirenlerin sayısı 135 bini aştı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 776 bin 563 testte 20 bin 677 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 5 milyon 258 bin 886'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 297 bin 394'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise 863'e çıktı.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 120 artarak 135 bin 49'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 13 bin 908 artışla 4 milyon 826 bin 443'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 102 milyon 564 bin 496 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 45 milyon 952 bin 64 oldu.

Ülkede 20 Eylül'de başlayan 3. doz aşılamada ise 12 milyon 78 bin 543 hatırlatıcı doz uygulandı.

Bu arada, hükümetin daha önce aldığı karar doğrultusunda yarından itibaren ülkede okullarda çalışan tüm personel ile güvenlik güçlerinde çalışan bütün personel için Kovid-19 aşısı yaptırma zorunluluğu başlıyor. Aşı yaptırmayan söz konusu personelin görevden geçici uzaklaştırma alacağı, kurumsal kimliğine el konulacağı ve 1500 avroya varan para cezası alabileceği belirtildi.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri

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