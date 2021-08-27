İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 129 bini geçti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 129 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 129 bini geçti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 129 bin 2 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başından beri hayatını kaybedenlerin sayısı 129 bin 2 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 265 bin 480 testte 7 bin 826 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 517 bin 434'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 138 bin 118 olarak kaydedildi. Yoğun bakımda tedavi görenlerin sayısı 511 oldu.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 45 artarak 129 bin 2'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 6 bin 717 artışla 4 milyon 250 bin 314'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 76 milyon 493 bin 946 doz aşı uygulandı. Tüm aşıları tamamlananların sayısı 37 milyon 46 bin 307 oldu.

Bu arada, İtalya Yüksek Sağlık Enstitüsü'nün (ISS) açıkladığı haftalık raporuna göre, 5-17 Ağustos haftasında ülke genelinde virüs bulaşma katsayısı (Rt endeksi) 1,01 olarak ölçüldü.

Ülkede son haftalarda 21 bölgeden 10'un da risk seviyesinin biraz yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sultan Alparslan Mehmet Nuri Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Ezgi Mola Düm Tek Tek Kemal Sunal Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Mesut Özil Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan Muhammed Gümüşkaya
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 129 bini geçti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.8.2021 19:02:19. #1.15#

title