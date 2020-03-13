İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 1266'ya yükseldi İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 250 kişi artarak, 1266'ya yükseldi.



Ülkede, 3 hafta önce patlak veren Kovid-19 nedeniyle bilanço ağırlaşmaya devam ederken, bugün bir günde kaydedilen en yüksek ölüm sayısına ulaşıldı.

Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borrelli, başkent Roma'da düzenlediği basın toplantısında, ülke genelindeki Kovid-19 vakalarına ilişkin son durumu paylaştı.

Ülkede mevcut koronavirüs vaka sayısının 14 bin 955'e çıktığını ifade eden Borrelli, bu sayıya ölenler ve iyileşenler dahil edildiğinde koronavirüs bulaşanların toplam sayısının ise 17 bin 660 olduğunu bildirdi.

Borrelli, ölü sayısının düne göre 250 kişi daha arttığını ve toplam sayının 1266'ya yükseldiğini belirtti.



Sivil Savunma Genel Müdürü, toplam ölü sayısından 890'ının virüsten en çok etkilenen kuzeydeki Lombardiya Bölgesi'nden olduğunu kaydetti.



Borrelli, dün 1258 olarak açıkladığı iyileşenlerin sayısının bugün 181 kişi daha artarak 1439'a ulaştığını duyurdu.



İtalya Yüksek Sağlık Kurumu Başkanı Silvio Brusaferro da hayatını kaybedenlerin ortalama yaşının 80 olduğunu bildirdi.

Diğer yandan, Lombardiya Bölgesel Yönetim Başkanı Attilio Fontana, ilk kırmızı bölge ilan edilerek karantinaya alınan Lodigiano'da bugün vaka sayısında hiç artış olmadığını bildirdi.

Koronavirüs, İtalya'da en çok yaşlıları etkilerken, La Repubblica gazetesinin haberinde de kuzeydeki Torino'da 97 yaşında bir erkek hastanın 7 günde iyileştiği ifade edildi.

İtalyanlar şarkılarla birbirlerine destek oluyor



Ülke genelinde uygulanan karantina koşulları sebebiyle evlerine kapanan İtalyanlar, sosyal medyadan "Her şey iyi olacak (Tutto andra bene)" etiketiyle yapılan çağrılarla saat 18.00'de evlerinden müzikler açarak birbirlerine destek oldu.



Bu arada İtalyanların, sağlık görevlilerine desteklerini belirtmek, koronavirüsle mücadelede gösterdikleri çabalara teşekkür jesti yapmak için pencere ve balkonlara çıkarak alkışlarla tempo tutacakları belirtildi.

Kaynak: AA