İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini geçti

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini geçti
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 28 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 125 bin 28 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 269 bin 744 testte 5 bin 218 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 183 bin 476'ya ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 291 bin 788'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1469'a geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 218 artarak 125 bin 28'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 695 artışla 3 milyon 766 bin 660 oldu.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 29 milyon 655 bin 728 oldu. Aşılananların 9 milyon 629 bin 451'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini geçti - Haberler
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