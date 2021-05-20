İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı

İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bine yaklaştı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124 bin 810 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı 124 bin 810 oldu.

Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, ülkede son 24 saatte yapılan 251 bin 37 testte 5 bin 741 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başlamasından bu yana geçen 15 ayda toplam vaka sayısı 4 milyon 178 bin 261'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 299 bin 486'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 1544'e geriledi.

İtalya'da Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 164 artarak 124 bin 810'a yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 816 artışla 3 milyon 753 bin 965'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 29 milyon 35 bin 337 oldu. Aşılananların 9 milyon 336 bin 290'ını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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