İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti

Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 115 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 115 bin 88 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 476 artarak 115 bin 88 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 304 bin 990 testte 13 bin 447 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı geçen yıl şubattan bu yana toplam vaka sayısı 3 milyon 793 bin 33'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 519 bin 220'ye, yoğun bakımdakilerin sayısı 3 bin 526'ya geriledi.

Hayatını kaybedenlerin sayısı dünden bugüne 476 artışla 115 bin 88'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı ise 18 bin 160 artışla 3 milyon 158 bin 725'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı 13 milyon 377 bin 145'i buldu. Aşılananların 4 milyon 18 bin 236'sını ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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