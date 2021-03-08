İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti
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İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

08.03.2021 19:53 | Son Güncelleme: 08.03.2021 19:56
İtalya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 100 bini geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi.

Sağlık Bakanlığının günlük açıkladığı verilere göre, son 24 saatte yapılan 184 bin 684 testte 13 bin 902 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana vaka sayısı 3 milyon 81 bin 368'e çıktı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı, düne göre 329 azalışla 472 bin 533 oldu. Buna karşın yoğun bakımdakilerin sayısı ise 95 artarak 2 bin 700'e çıktı.

Hayatını kaybedenlerin sayısı 318 artarak 100 bin 103'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 13 bin 893 artışla 2 milyon 508 bin 732'ye ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, 5 milyon 417 bin 678 kişi aşılandı. Bu kişilerin 1 milyon 652 bin 31'ine ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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