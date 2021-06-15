İtalya'da Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 4 milyonu aştı

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 4 milyon 14 bin 25 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında iyileşenlerin sayısı 4 milyon 14 bin 25 oldu.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 212 bin 112 testte 1255 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 247 bin 32'ye ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 105 bin 906'ya, yoğun bakımdakilerin sayısı 504'e geriledi.

İtalya'da bugün virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 63 artarak 127 bin 101'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 53 bin 74 artışla 4 milyon 14 bin 25'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 42 milyon 893 bin 655 oldu. Aşılananların 14 milyon 330 bin 185'ini ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin