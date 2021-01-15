İtalya'da Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 1 milyonu geçti

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen aşıların ülkesinde 1 milyon kişiye uygulandığını bildirdi.

Conte, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1 milyon İtalyan, Kovid-19 aşısı yaptırdı. Ulusal sağlık sistemimize ve vatandaşlarımıza, verdikleri bu olağanüstü karşılık için kalpten teşekkürler. İtalya, aşılanan insan sayısı bakımından Avrupa Birliği içinde ilk sırada yer alıyor. Böyle gardımızı yüksek tutarak ilerliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında oluşturulan Başbakanlık Acil Tedarik Komiserliğinden paylaşılan son verilere göre, yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede, aşılananların sayısı 1 milyon 2 bin 44'e ulaştı.

Aşılamanın başından bu yana 20 günde toplam 1 milyon 408 bin 875 doz aşı temin eden İtalya, bunların yüzde 71,1'ini kullandı.

Belirlenen program çerçevesinde, aşılamada sağlık çalışanlarına öncelik verildi ve şu ana kadar 754 bin 901 sağlık çalışanına aşı yapıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin