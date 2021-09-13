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İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların sayısı 40 milyonu geçti

AA / Barış Seçkin - Haberler | Güncel
İtalya'da Kovid-19 aşısı tamamlananların sayısı 40 milyonu geçti

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların sayısı 40 milyon 6 bin 727 oldu.

İtalya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşılaması tamamlananların sayısı 40 milyon 6 bin 727 oldu.

Başbakanlığın verilerine göre, Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede bugün itibarıyla 81 milyon 17 bin 649 doz aşı uygulandı.

Aşıları tamamlananların sayısı 40 milyon 6 bin 727 oldu. Böylece aşılaması tamamlananların 12 yaş üstü nüfusa oranı yüzde 74'e ulaştı.

Aktif Kovid-19 hasta sayısındaki düşüş sürüyor

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 120 bin 45 testte 2 bin 800 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 609 bin 205'e ulaştı.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısındaki düşüş bugün de devam etti ve son 24 saatte 1430 azalarak 125 bin 904'e geriledi.

İtalya'da son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 36 artarak 129 bin 955'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı da 4 bin 186 artışla 4 milyon 353 bin 346'ya ulaştı.

AA / Barış Seçkin - Son Dakika Haberleri
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