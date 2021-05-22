İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 30 milyonu aştı
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İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 30 milyonu aştı

İtalya'da Kovid-19 aşısı olanların sayısı 30 milyonu aştı
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Güncel

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 30 milyonun üzerine çıktı.

İtalya'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı aşılananların sayısı 30 milyonun üzerine çıktı.

Sağlık Bakanlığının verilerine göre, ülkede son 24 saatte yapılan 286 bin 603 testte 4 bin 717 kişiye daha Kovid-19 tanısı konuldu. Böylece salgının başladığı Şubat 2020'den bu yana toplam vaka sayısı 4 milyon 188 bin 190 oldu.

Ülkede aktif Kovid-19 hasta sayısı 283 bin 744'e, yoğun bakımdakilerin sayısı 1430'a geriledi.

Son 24 saatte virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 125 artarak 125 bin 153'e yükseldi.

İyileşenlerin sayısı 12 bin 633 artışla 3 milyon 779 bin 293'e ulaştı.

Kovid-19'a karşı yaygın aşılama kampanyasının 27 Aralık 2020'de başladığı ülkede aşılananların sayısı bugün itibarıyla 30 milyon 158 bin 28'e ulaştı. Aşılananların 9 milyon 856 bin 159'unu ikinci dozu alanlar oluşturdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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