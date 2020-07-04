İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek'
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BBC

İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek'

Koronavirüs salgınında en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ülkelerden biri olan İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre sosyo-ekonomik açıdan alt sınıftakilerde ölüm oranı daha yüksek. Roma'dan Övgü Pınar'ın haberi.

İtalya'da koronavirüsten ölüm oranı 'alt sınıflarda daha yüksek'
04.07.2020 14:52 | Son Güncelleme: 04.07.2020 15:30

Koronavirüs salgınında en fazla ölümün kayıtlara geçtiği ülkelerden biri olan İtalya'da yapılan bir araştırmaya göre sosyo-ekonomik açıdan alt sınıftakilerde ölüm oranı daha yüksek.

İtalya Ulusal İstatistik Kurumu (Istat) tarafından hazırlanan rapora göre sosyo-ekonomik durumu düşük olanlarda Mart ayında koronavirüs nedeniyle ölüm oranı fazlası erkeklerde 1.38, kadınlarda 1.36 olarak belirlendi.

Raporda sosyo-ekonomik sınıf göstergesi olarak eğitim seviyesi temel alındı.

Alt sınıflardakiler arasında ölüm oranının, salgın dışında da genel nüfus ortalamasından yüksek olduğu, geçen yılın Mart ayında bu oranın erkeklerde 1.23, kadınlarda ise 1.08 olduğu vurgulandı.

Istat, ülkedeki sosyal gruplar arasında zaten mevcut olan sağlık alanındaki eşitsizliklerin Covid-19 krizi döneminde daha da arttığını belirtti.

Düşük gelirli kişilerin salgına karşı alınan kısıtlayıcı tedbirler sürerken de çalışmak zorunda kalmaları, sosyal mesafeye olanak tanımayan küçük ya da kalabalık alanlarda yaşamaları, ayrıca bağışıklık sistemini zayıflatan stres gibi etkenlere daha açık olmaları ihtimallerinin yüksekliği de vurgulandı.

Raporda, "Düşük eğitim seviyesi, yoksulluk, işsizlik ve güvencesiz işler sağlık üzerinde olumsuz etki yapar; kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, kronik alt solunum yolları enfeksiyonları ve bazı tümörler gibi birçok hastalık riski ile ilişkilidir. Covid-19'a yakalanma ve bununla bağlantılı ölüm riskini de artırabilirler" ifadeleri yer aldı.

İtalya'da son olarak Cuma akşamı açıklanan verilere göre salgında ölenlerin sayısı 34 bin 833'e, toplam vaka sayısı da 241 bin 184'e ulaştı. Son bir günde 15 kişi hayatını kaybetti ve 223 yeni vaka kayıtlara geçti.

BBC
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