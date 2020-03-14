İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı
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İtalya, Dünya

İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.


Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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