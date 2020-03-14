İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi
14.03.2020 21:33 | Son Güncelleme: 14.03.2020 21:33
İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.
Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com