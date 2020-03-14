İtalya'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı 21 bin 157'ye çıktı İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi

İtalya'da yeni tip koronavirüsten (Covid-19) ölenlerin sayısı 175 kişi artarak 1441'e, virüsün bulaştığı kişi sayısı ise 21 bin 157'ye yükseldi.

Avrupa'da koronavirüsün en çok can aldığı ve yayıldığı ülkelerin başında İtalya geliyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com