: İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı

25.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:24

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Sokaklardan detaylar

Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hastalığa yakalananlardan 109'unun tedavisine devam edildiği, 29 kişinin yoğun bakıma olduğu, 137 kişinin ise evlerinde karantina altında tutuldukları belirtildi. Ülkenin resmi ajansı ANSA'nın aktardığına göre ölenlerin tamamı 60 yaş üzeri kimselerden oluşuyor.

Kaynak: AA

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