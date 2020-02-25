İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı
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İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Sokaklardan detaylar Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - İtalya'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı.

25.02.2020 22:22 | Son Güncelleme: 25.02.2020 22:24
İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Sokaklardan detaylar

Maskeyle dolaşan insanlardan detaylar ROMA - 'da ülke genelinde koronavirüs tespit edilenlerin sayısının 283'e çıktı. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada hastalığa yakalananlardan 109'unun tedavisine devam edildiği, 29 kişinin yoğun bakıma olduğu, 137 kişinin ise evlerinde karantina altında tutuldukları belirtildi. Ülkenin resmi ajansı ANSA'nın aktardığına göre ölenlerin tamamı 60 yaş üzeri kimselerden oluşuyor.

Kaynak: AA


Haber Videosu

: İtalya'da koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 283'e çıktı
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