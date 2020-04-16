İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Dünya ›› İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haber
Koronavirüs, İtalya, Papa, Dünya
BBC

İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında ölümlerin 21 bini aştığı İtalya'da çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de hayatını kaybetti.

16.04.2020 13:50 | Son Güncelleme: 16.04.2020 13:50
İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti

Koronavirüs salgınında ölümlerin 21 bini aştığı İtalya'da bu can kayıpları arasında, çoğunluğu hastalara ruhani destek için görev yapan 111 rahip de yer alıyor.

Katolik Kilisesi'nin İtalya'daki yönetim birimi olan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın gazetesi Avvenire, salgında hayatını kaybeden rahiplerin listesini ve hikayelerini yayımlıyor.

Gazeteye göre İtalya'da düne kadar 111 rahip Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.

Bu rahiplerin arasında emekliler de yer alsa da büyük kısmı, hastanelerde ölüm döşeğindeki hastalara ruhani destek vermek için görev yapıyordu.





Koronavirüs salgınında en ağır bilançonun yaşandığı kentlerden olan Bergamo'da 20 günde 24 rahip hayatını kaybetti.

Papa: Yakınımızdaki azizler

Katolik Kilisesi lideri Papa Francesco da geçen haftaki bir konuşmasında, 60'tan fazla rahibin hastanelerde hastalarla ilgilenirken öldüklerini söyledi.

Papa bu din adamlarının, doktor ve hemşirelerle birlikte "başkalarına hizmet ederken can verdiğine" vurgu yaptı ve bu kişileri "yakınımızdaki azizler" diye tanımladı.





İtalya'da koronavirüs salgınında hayatını kaybeden doktorların sayısı 123'e, hemşirelerin sayısı da 30'a ulaştı.

Papa Francesco, İtalya'da koronavirüs salgınına karşı kısıtlayıcı tedbirlerin ülke çapına yayıldığı 10 Mart'ta yaptığı bir ayinde din adamlarından, hastaları yalnız bırakmamalarını istemişti.

Papa rahiplere "dışarı çıkıp hastalara gitme ve onlara Tanrı'nın sözünü ulaştırma" cesaretine sahip olmaları çağrısı yapmıştı.

Papa'nın bu sözleri İtalya'da uygulanan karantina tedbirlerini ihlale yol açabileceği gerekçesiyle eleştirilere de hedef olmuştu.

Vatikan daha sonra bir açıklama yaparak Papa'nın bu çağrısının, "İtalyan makamları tarafından belirlenen sağlık önlemlerine uygun biçimde" yerine getirileceğini vurgulamıştı.





'Hastaların elini, eldivenli elleriyle tutuyorlar'

İtalya'da görev yapan Katolik din adamları, salgın nedeniyle sosyal medyaya da başvurmaya başladı.

Kiliselerde ayinlerin yapılamaması nedeniyle bazı rahipler sosyal medya üzerinden videolarla cemaatlerine ulaşıyor.

Ancak halen çok sayıda rahip de hastanelerde ya da evlerde hastaları ziyaret ederek son dualarını etmelerine yardımcı oluyor.

Hastanelerde görev yapan rahipler koruyucu giysilerinin üzerine kalemle bir haç çizerek ve ellerinde eldivenle, kendilerinden yardım isteyen hastaların son anlarında yanlarında olmaya çalışıyor.

Avvenire gazetesine konuşan İtalyan Piskoposluk Konferansı'nın hastalara ruhani rehberlikle ilgilenen biriminin başındaki Don Massimo Angelelli, salgın döneminde rahiplerin üstlendiği görevi şöyle anlattı:

"Sağlık müdürlüklerinin belirlediği şartlar altında görev yapan çok sayıda hastane papazı, ölenlerin yanındaki son insani varlık oluyor, bu hayata veda eden hastaların elini eldivenli elleriyle tutuyor. Aileler, yakınlarının tek başına ölmediğini biliyor."





BBC
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Dünya Manşet

Haberler

Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi Haber
Karedeki 16 kişi, Esed'e gönderilen 2 koli koronavirüs yardımı başında poz verdi
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı Haber
Almanya'da koronavirüs sebebiyle evsiz kalan hayat kadınlarına Türk oteli kapısını açtı
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu Haber
10 yaşındaki erkek çocuğu, 19 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum Haber
DSÖ'den Trump'ın maddi yardımları kesme kararına ilk yorum
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu Haber
Boşanma aşamasındaki çift, cinsel ilişki robotuna aşık oldu
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı Haber
Rus uzman koronavirüs karşısındaki en kırılgan iki grubu paylaştı
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
İki İngiliz ilaç devi koronavirüs aşısı için güçlerini birleştirdi
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Washington Post: Trump yönetimi okullar, kiliseler ve AVM'leri 1 Mayıs'a kadar açmayı planlıyor
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Son Dakika: Dünya genelinde koronavirüsten ölenlerin sayısı 130 bini aştı
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
Yarasalar üzerinde araştırma yapan bilim insanları, 6 yeni koronavirüs türü tespit etti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'de sanayi üretimi Mart'ta yüzde 5,4 azalarak 74 yılın en sert düşüşünü kaydetti
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
ABD'li bilim insanlarından sosyal mesafe araştırması: 2022'ye kadar aralıklarla sürdürülebilir
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
DSÖ'ye ödemeleri donduran Trump'a tepki yağıyor: İnsanlığa karşı işlenen bir suç
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Çöl çekirgelerinin Afrika'yı ikinci kez istila etmesi bekleniyor
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Trump, sorduğu soruyla koronavirüs kararlarını eleştiren muhabire sinirlendi: Yalancı, yüz karası
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
Son Dakika: Koronavirüste vaka sayısı 2 milyonu aştı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD, Dünya Sağlık Örgütüne sağladığı fonu askıya aldı
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
ABD'li uzmandan kritik uyarı: Koronavirüs salgınından korunmak için en az 1 yıl daha maske takmalıyız
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
İstanbul'da bir hastanenin koronavirüs yoğun bakım ünitesi ilk kez görüntülendi
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Rusya'da 41 kişinin hayatını kaybettiği korkunç uçak kazasının yeni görüntüleri yayınlandı
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
Koronavirüs krizine, aldıkları tedbirlerle kadın liderler damga vurdu
İranlı komutan, '5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor' dediği cihazı tanıttı
İranlı komutan, "5 saniyede koronavirüsü tespit ediyor" dediği cihazı tanıttı
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Karantina kurallarını ihlal eden kadın, mahkemeye çıkarılmasını soyunarak protesto etti
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
Eski ABD Başkanı Barack Obama, 2020 başkanlık seçiminde Biden'ı destekleyecek
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
İtalya'dan çarpıcı koronavirüs raporu: Tek kişi ortalama 2.96 kişiye virüsü bulaştırıyor
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
Trump'un eski danışmanından ilginç iddia: Koronavirüsü insanlara mikroçip takmak için Bill Gates yarattı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
ABD'de koronavirüs nedeniyle komaya giren kadın doğum yaptı
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
IMF, koronavirüs nedeniyle 25 ülkeye borç yardımı yapacak
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Koronavirüs salgınında ilk kez bir ölüden virüs bulaştı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Almanya'da bir komedyen marketteki ürünlerin tadına bırakıp yerine geri bırakınca soruşturma başlatıldı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Saruhan Oluç Lütfü Türkkan Fahrettin Koca Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Emrah İrem Derici Berrak Tüzünataç İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ronaldinho Rüştü Reçber Ivan Obradovic Fernando Muslera
Daha Fazla Kadın Nisan İnfaz Instagram
Şu an buradasınız: İtalya'da koronavirüs salgınında 111 rahip hayatını kaybetti - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.4.2020 14:19:17. #1.14#
title