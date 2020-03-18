İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor' İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews.

İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyorView on euronews Kaynak: Euronews.com