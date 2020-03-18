İtalya'da koronavirüs: 'Hastalar yakınlarına veda bile edemeden ölüyor' İtalya'da hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyor

Koronavirüs salgınının Avrupa'da en fazla can aldığı İtalya'da ölü sayısı 2 bin 500'ü geçerken, ülkede vaka sayısı artmaya devam ediyor. Milano'nun kuzey doğusundaki Bergamo şehrinde bulunan Papa Giovanni XXIII Hastanesi Pediatri Anabilim Dalı Başkanı Dr. Lorenzo D'Antiga ülkedeki son durumu euronews'e değerlendirdi. "Sayılar artmaya devam ederse hastalar arasında seçim yapmak zorunda kalabiliriz" Hastanelerin yatak kapasitelerinin dolduğunu belirten D'Antiga, hastaları diğer hastanelere sevk etmek zorunda kaldıklarını, ancak başka hastanelerde de aynı durumun yaşandığını söylüyor Açıklaması Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com