İtalya'da korona virüsü tedbirleri

24.02.2020 13:52 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:55

Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği İtalya'da ünlü Venedik Karnavalı'nın iptal edildiği açıklandı.



İtalya'da Veneto Bölgesel Yönetimi Başkanı Luca Zaia korona virüsüne yönelik alınan tedbirler kapsamında, renkli görüntülerin yaşandığı Venedik Karnavalı'nın iptal edildiğini duyurdu. Korona virüsü nedeniyle 4 kişinin hayatını kaybettiği ve 217 vakanın bulunduğu ülkede 8 Şubat'ta başlayan Venedik Karnavalı'nın Salı gününe kadar sürmesi bekleniyordu.



Öte yandan İtalya Serie A'da dün oynanması planlanan 4 müsabaka, korona virüsü salgını nedeniyle ertelenmişti. Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki tüm spor etkinliklerinin askıya alınmasıyla bu bölgelerde oynanması planlanan maçların başka bir tarihte yapılacağı açıklanmıştı. - ROMA

Kaynak: İHA