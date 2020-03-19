İtalya'da korona virüsü ölümleri Çin'i geçti İtalya'da korona virüse bağlı ölümlerin sayısı 3 bin 405'e yükseldi.

İtalya'da korona virüse bağlı ölümlerin sayısı 3 bin 405'e yükseldi. Böylelikle İtalya korona virüse bağlı ölümlerde Çin'i geçerek en fazla can kaybı yaşanan ülke oldu.

Sivil Savunma Ajansı, İtalya'da korona virüsüne bağlı ölümlerin sayısının 427 artarak 3 bin 405'e ulaştığını duyurdu. Bu açıklama ile İtalya korona virüse bağlı ölümlerde Çin'i geçerek en fazla can kaybı yaşanan ülke konumuna yükseldi. İtalya'da toplam korona virüsü vakası 41 bin 35'e ulaştı. - ROMA

Kaynak: İHA