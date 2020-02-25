İtalya'da korona virüsü bilançosu artıyor

25.02.2020 23:05 | Son Güncelleme: 25.02.2020 23:05

İtalya'da korona virüsü nedeniyle ölü sayısının 11'e yükseldiği açıklandı.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya hızla yayılan korona virüsü bilançosu artıyor. İtalya'da korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 11'e, vaka sayısının 322'ye yükseldiği bildirildi. Hayatını kaybedenlerin, en küçüğü 76 yaşında olan iki erkek ve iki kadın olduğu açıklandı. Virüsün ayrıca, ülkenin kuzeyinden güneyine doğru yayılma gösterdiği kaydedildi.

İtalya Sağlık Bakanı Roberto Speranza yaptığı açıklamada, "Sınırları açık tutmayı kabul ettik, sınırları kapatmak şu anda orantısız ve etkisiz bir önlem olacak" dedi.

(İHA)

Kaynak: İHA