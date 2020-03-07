İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü
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İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.

07.03.2020 15:00 | Son Güncelleme: 07.03.2020 15:02
İtalya'da korona virüsü bilançosu: 197 ölü

Çin'in ardından en çok ölümün yaşandığı İtalya'da ölü sayısı 197'ye vaka sayısı 4 bin 636'ya yükseldi.


Sivil Savunma Genel Müdürü Angelo Borelli, İtalya'da Covid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 197'ye ulaştığını doğruladı. Ülkede 21 Şubat'tan bu yana her gün artarak devam eden korona virüsü vaka sayıları ise 4 bin 636'yı buldu. Korona virüsü can kaybına neden olmaya devam ederken İtalya'da turizm, ve sanayi gibi dallar da büyük darbe aldı. - ROMA

Kaynak: İHA

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