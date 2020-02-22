İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü
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İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü

İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.

22.02.2020 13:19 | Son Güncelleme: 22.02.2020 13:19
İtalya'da korona virüsten 2 kişi öldü

İtalya'da ölümcül korona virüsü nedeniyle bir kişi daha hayatını kaybetti, ölü sayısı 2'ye yükseldi.


Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyayı alarma geçiren ölümcül korona virüsü etkisini arttırmaya devam ediyor. İtalya'da 1 kişinin daha hayatını kaybettiği açıklandı. Ülkede korona virüsünden ölenlerin sayısı 2'ye vaka sayısı 25'e yükseldi. - ROMA

Kaynak: İHA
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