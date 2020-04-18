İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 23 bin 227'ye çıktı
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İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 23 bin 227'ye çıktı

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 23 bin 227'ye yükseldi.

18.04.2020 20:35 | Son Güncelleme: 18.04.2020 20:35
İtalya'da korona virüse bağlı ölüm sayısı 23 bin 227'ye çıktı

İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 23 bin 227'ye yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 150 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeni ile Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs nedeni ile son 24 saatte 482 kişinin hayatını kaybetmesi ile toplam ölü sayısının 23 bin 227'ye ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 3 bin 491 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 175 bin 925'e yükseldiği açıklandı.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 44 bin 927'ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 2 bin 733 olarak açıklandı. İtalya, dünyada en çok korona virüs ölümünün yaşandığı ikinci ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise birinci sırada bulunuyor. - ROMA

Kaynak: İHA

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