İtalya'da korona virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı
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İtalya'da korona virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

24.12.2020 20:37 | Son Güncelleme: 24.12.2020 20:37
İtalya'da korona virüs vaka sayısı 2 milyonu aştı

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 18 bin 40 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 9 bin 317'ye ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında son 24 saat içinde 18 bin 40 yeni vaka tespit edilmesi ile toplam vaka sayısı 2 milyon 9 bin 317'ye ulaştı.

İtalya'da yeni tip korona virüs (Covid-19) salgınında vaka ve can kayıplarındaki artış sürüyor. İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 193 bin 777 test yapıldığı, 18 bin 40 yeni pozitif vaka tespit edildiği bildirildi. Son veri ile birlikte İtalya'da toplam vaka sayısı 2 milyonu aşarak 2 milyon 9 bin 317'ye yükseldi.

Açıklamada, 22 bin 718 kişinin virüsü yenerek iyileştiği, toplam aktif Covid-19 hasta sayısının 593 bin 632'ye gerilediği aktarıldı. Son 24 saat içinde 505 kişinin salgın nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurulurken, Covid-19 kaynaklı toplam can kaybının da 70 bin 900'e ulaştığı belirtildi.

İtalya'da yoğun bakımdaki Covid-19 hastası sayısında görülen azalma eğilimi devam etti. Sağlık Bakanlığı, salgına ayırılan yoğun bakım yataklarının 35'inin daha boşaldığını ve ülke genelinde Covid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gören hasta sayısının 2 bin 589'a düştüğünü açıkladı.

İngiltere kaynaklı 3. mutasyon vakası

İtalya'da, İngiltere'de ortaya çıkan Covid-19'un mutasyona uğramış türüne 3. kez rastlandı. Bari Polikliniği'nde tespit edilen vakanın 19 Aralık'ta İngiltere'nin başkenti Londra'dan İtalya'ya geldiği belirtildi.

İngiltere ile hava trafiğini 6 Ocak'a kadar durduran İtalya'ya, İngiltere'de mahsur kalan İtalyanların ülkeye dönüşüne özel izin çıkarıldı. Uçuş öncesi ve sonrası Covid-19 testi uygulanan 160 kişi bugün Roma Fiumicino Havaalanı'na geldi. İngiltere'den dönen kişilere havaalanında yeniden test uygulandı ve 14 günlük karantina süreci başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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