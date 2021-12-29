İtalya'da korona virüs salgınında vaka rekoru

İtalya'da son 24 saatte 98 bin 30 korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 98 bin 30 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 854 bin 428'e ulaştı. Aktif vaka sayısı 674 bin 865'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 185'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 148 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 91'e yükseldi. İyileşenlerin sayısı ise 5 milyon 42 bin 472'ye ulaştı.

İtalya'da nüfusun yüzde 75'i korona virüse kaşı tamamen aşılandı.

(İHA)