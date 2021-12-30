İtalya'da korona virüs salgınında vaka rekoru - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İtalya'da korona virüs salgınında vaka rekoru

İtalya'da korona virüs salgınında vaka rekoru
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İtalya'da son 24 saatte 126 bin 888 korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

İtalya'da son 24 saatte 126 bin 888 korona virüs vakası tespit edilmesiyle salgının başlamasından bu yana günlük en yüksek vaka sayısı kaydedildi.

Avrupa'da korona virüs salgınında vaka ve ölüm sayılarındaki endişe verici artış sürüyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülke genelinde son 24 saatte 126 bin 888 yeni vaka tespit edilirken, günlük vaka sayısında rekor seviyeye ulaşıldı. Son veriyle birlikte toplam vaka sayısı ise 5 milyon 981 bin 428'e ulaştı. Aktif vaka sayısı 779 bin 463'e, yoğun bakımdakilerin sayısı ise bin 226'ya yükseldi. Ülkede son 24 saatte 156 kişi virüse yenik düşerken, toplam can kaybı sayısı 137 bin 247'ye yükseldi. Bu, İngiltere'den sonra Avrupa'daki en yüksek ikinci ve dünyadaki en yüksek dokuzuncu ölüm oranı oldu.

İtalya'da nüfusun yüzde 75'i korona virüse kaşı tamamen aşılandı. Öte yandan ülkede dün tespit edilen 98 bin 30 vaka ile rekor kırılmıştı.

(İHA)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, canlı yayında gündemi değerlendirdi: (1)

 Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

Türkiye'de 39 bin 681 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 139 kişi hayatını kaybetti

 Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

Yerli aşı TURKOVAC, İstanbul'daki şehir hastanelerinde uygulanmaya başlandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title