İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi
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İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

İtalya'da Korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.

24.02.2020 17:24 | Son Güncelleme: 24.02.2020 17:24
İtalya'da Korona salgınında ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi

'da Korona virüsü salgınında hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiği açıklandı.


Çin'in kentinde ortaya çıkan Korona virüsü İtalya'da yayılıyor. İtalya devlet televizyonu, ülkede Korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6'ya yükseldiğini açıkladı. Brescia'da virüs kaynaklı hayatını kaybeden 6. kişinin kanser hastası olduğu ifade edildi. Bugün içinde İtalya'da 3. ölüm kayıtlara geçmiş oldu. Ülke genelinde ise 229 vaka görüldüğü öğrenildi. - ROMA

Kaynak: İHA
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