İtalya'da korona ölümleri 30 bine yaklaştı
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İtalya'da korona ölümleri 30 bine yaklaştı

İtalya'da korona ölümleri 30 bine yaklaştı
07.05.2020 19:33 | Son Güncelleme: 07.05.2020 19:42

İtalya'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı.

İtalya'da korona virüs nedeni ile hayatını kaybedenlerin sayısı 30 bine yaklaştı. İtalya'da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 274 kişi hayatını kaybederken, toplam ölü sayısı 29 bin 958'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 3 milyon 800 binden fazla kişiye bulaşan ve 260 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs salgını nedeniyle Avrupa'da bilanço artıyor. İtalya'da açıklanan son verilere göre son 24 saatte 274 kişinin hayatını kaybetmesiyle ülke genelinde ölü sayısının 29 bin 958'e yükseldiği bildirildi. Ülkede bin 401 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 215 bin 858'e ulaştığı ifade edildi. Ülkede iyileşenlerin sayısının 96 bin 276'ya yükseldiği belirtilirken, durumu kritik olanların sayısı ise bin 311 olarak açıklandı.

Öte yandan İtalya, dünyada korona virüse bağlı ölümlerin en fazla olduğu üçüncü ülke konumunda bulunurken, Avrupa'da ise ikinci sırada olarak yer alıyor. - ROMA

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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