İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 631'e yükseldi
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İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 631'e yükseldi

Korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ülke geneline yükseltildiği İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 631'e yükseldiği açıklandı.

10.03.2020 21:05 | Son Güncelleme: 10.03.2020 21:05
İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 631'e yükseldi

Korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ülke geneline yükseltildiği İtalya'da virüs nedeniyle ölenlerin sayısının 631'e yükseldiği açıklandı.

Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan ölümcül korona virüsü nedeniyle İtalya'da bilanço artıyor. İtalya'da Sivil Savunma Ajansı tarafından yapılan açıklamada, virüs nedeniyle 168 kişinin daha hayatını kaybetmesinin ardından ölü sayısının 463'ten 631'e yükseldiği bildirildi. Ülkede salgının ortaya çıktığı 21 Şubat'tan bu yana ölü sayısındaki en büyük artışın yaşandığı da belirtilirken, toplam vaka sayısının ise 9 bin 712'den 10 bin 149'a yükseldiği aktarıldı.

Öte yandan bugün "İtalya'nın tamamı karantina altında" açıklamasını yapan İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle acil durum önlemlerinin ulusal düzeye genişletildiğini bildirmişti.

(İHA)

Kaynak: İHA

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