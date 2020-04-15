- İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 21 bin 645'e çıktı- Son 24 saatte 578 kişi hayatını kaybetti - İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 21 bin 645'e çıktı Son 24 saatte 578 kişi hayatını kaybetti İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi.

- İtalya'da korona nedeniyle ölü sayısı 21 bin 645'e çıktı

Son 24 saatte 578 kişi hayatını kaybetti

ROMA - İtalya'da korona virüs nedeniyle son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 21 bin 645'e yükseldi.

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 2 milyondan fazla kişiye bulaşan ve 120 binden fazla kişinin ölümüne neden olan korona virüs (Covid-19) nedeniyle Avrupa'da bilanço ağırlaşıyor. İtalya'da Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülke genelinde Covid-19'dan son 24 saatte 578 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısının 21 bin 645'e ulaştığı bildirildi. Ülke genelinde 2 bin 667 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 165 bin 155'e yükseldiği açıklandı.

Ülkede iyileşenlerin sayısının 38 bin 92'ye ulaştığı belirtilirken durumu kritik olanların sayısı ise 3 bin 79 olarak açıklandı.

Korona virüs salgınında Avrupa'da en çok ölümün gerçekleştiği İtalya'da alınan karantina önlemlerinin 3 Mayıs'a kadar uzatıldığı duyurulmuştu.

Kaynak: İHA