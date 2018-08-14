İtalya'da Köprü Çöktü, Onlarca Ölü

– İtalya'da kuzey liman kenti Genova'da bir köprünün çökmesi sonucu onlarca kişi hayatını kaybetti.

İtalyan haber ajansı Adnkronos'ta yer alan habere göre, yerel ambulans hizmetlerinin direktörü yaptığı açıklamada "onlarca ölü" olduğunu söyledi.

Ulaştırma Bakanı yaptığı açıklamada olay için "çok büyük bir trajedi" dedi.

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Olay yerinden görüntüler - İstanbul