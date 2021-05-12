İtalya'da köprü çöktü
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İtalya'da köprü çöktü

İtalya'da köprü çöktü
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Dünya

İtalya'nın La Spezia kentinde köprünün bir parçası, bilinmeyen sebepten çöktü.

İtalya'nın La Spezia kentinde köprünün bir parçası, bilinmeyen sebepten çöktü. Yetkililer, çökme sırasında köprünün boş olduğunu ve yaralanma olmadığını açıkladı.

La Spezia kentinde Pagliari Rıhtımı'nda bulunan köprü çöktü. Yetkililer çökme sırasında yolun boş olduğunu belirtti. Köprüde yapılan ilk incelemeye göre, çökmenin köprünün açılıp kapanmasını kontrol eden hidrolik mobil mekaniğindeki arızadan kaynaklanmış olabileceği belirtildi. İtfaiye ve polis, yolu ve çevresini trafiğe kapattığını açıkladı.


İtalya'da köprü çöktü
İtalya'da köprü çöktü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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