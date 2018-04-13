İtalya'da Koalisyon Görüşmelerinden Sonuç Alınamıyor

İtalya'da Koalisyon Görüşmelerinden Sonuç Alınamıyor

Geçtiğimiz 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç alınamayan İtalya'da cumhurbaşkanı Sergio Matarella politik tıkanıklığı çözmek için birkaç gün düşüneceğini söyledi.

Geçtiğimiz 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç alınamayan İtalya'da cumhurbaşkanı Sergio Matarella politik tıkanıklığı çözmek için birkaç gün düşüneceğini söyledi.

Kaynak: Euronews.com

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