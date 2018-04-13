İtalya'da Koalisyon Görüşmelerinden Sonuç Alınamıyor
Geçtiğimiz 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç alınamayan İtalya'da cumhurbaşkanı Sergio Matarella politik tıkanıklığı çözmek için birkaç gün düşüneceğini söyledi.
Geçtiğimiz 4 Mart'ta yapılan genel seçimlerin ardından hükümet kurma görüşmelerinin ikinci turundan da sonuç alınamayan İtalya'da cumhurbaşkanı Sergio Matarella politik tıkanıklığı çözmek için birkaç gün düşüneceğini söyledi.
Kaynak: Euronews.com