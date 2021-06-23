İtalya'da kaybolan 21 aylık çocuğu, olayı haberleştirmek için gönderilen muhabir buldu
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İtalya'da kaybolan 21 aylık çocuğu, olayı haberleştirmek için gönderilen muhabir buldu

İtalya'da kaybolan 21 aylık çocuğu, olayı haberleştirmek için gönderilen muhabir buldu
BBC - Haberler | Dünya

İtalya'da kaybolan 21 aylık bir çocuk, olayı haberleştirmek için bölgeye gönderilen bir gazeteci tarafından çocuğun evinden birkaç kilometre uzaklıkta bulundu.

İtalya'da kaybolan 21 aylık bir çocuk, olayı haberleştirmek için bölgeye gönderilen bir gazeteci tarafından çocuğun evinden birkaç kilometre uzaklıkta bulundu.

Hastaneye kaldırılan Nicola Tanturli isimli küçük çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Son olarak Pazartesi gecesi ailesi tarafında yatağında olduğu teyit edilen Tanturli'nin gece yarısı uyanıp evden çıktığı sanılıyor.

Belediye başkanının aktardığına göre, çocuğun Floransa yakınlarındaki Palazzuolo sul Senio'da kaybolduğu bildirilmesi ardından, arama kurtarma çalışmalarına bir helikopter ile birlikte yaklaşık bin kişi katıldı.

İtalyan devlet televizyonu Rai'nin muhabiri Giuseppe Di Tommaso bir yamacın dibinden duyduğu iniltileri polise bildirdi. Polis şefi çocuğu kurtarmak için 25 metrelik yamaçtan aşağı indi.

Polis şefi Danilo Ciccarelli düzenlediği basın toplantısında, "Daha net çığlıklar duydum ve bir hayvanın çıkmasını bekledim" dedi.

Kurtarılan çocuğun ufak yaralar aldığı bildirildi.

BBC
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