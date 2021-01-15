İtalya'da kayak merkezine çığ düştü
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İtalya'da kayak merkezine çığ düştü

15.01.2021 10:46 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:50
İtalya'da kayak merkezine çığ düştü

İtalya'nın Breuil-Cervinia bölgesindeki bir kayak merkezinde çığ felaketi meydana geldi.

 İtalya'nın Breuil-Cervinia bölgesindeki bir kayak merkezinde çığ felaketi meydana geldi. O anlar otel müşterisinin cep telefonuna yansıdı.

İtalya'nın Breuil-Cervinia bölgesinde bir kayak merkezine çığ düştü.Otelde konaklayan bir turist, çekim yaptığı sırada çığ düştü. Turist tarafından çekilen görüntülerde, çığın düşme anını heyecanlı bir şekilde anlattı. Çığ tehlikesi nedeniyle tursitin bölgeden güvenli bir şekilde uzaklaştığı belirtildi.  

- İtalya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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