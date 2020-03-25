İtalya'da karantinaya havadan denetim
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
FLASH HABER: Koronavirüs salgınında son durum ne? İşte ülke ülke tüm vakalar
Haberler ›› Güncel ›› İtalya'da karantinaya havadan denetim - Haberler
Avrupa, İtalya, Güncel

İtalya'da karantinaya havadan denetim

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'daki merkez üssü haline gelen ülkesinde virüsün yayılmasının önüne geçmek için belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak para cezalarını artırdıklarını bildirdi.

25.03.2020 17:28 | Son Güncelleme: 25.03.2020 17:31
İtalya'da karantinaya havadan denetim

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Avrupa'daki merkez üssü haline gelen ülkesinde virüsün yayılmasının önüne geçmek için belirlenen kuralların ihlal edilmesi durumunda uygulanacak para cezalarını artırdıklarını bildirdi.

Kovid-19 yayılma hızının son günlere göre kısmen düştüğü ancak ölü sayısının 743 ile en yüksek ikinci ölü sayısını gördüğü bugün Başbakan Conte, bakanlar kurulu toplantısı sonrasında başbakanlıkta video konferans yöntemiyle gazetecilerle basın toplantısı yaptı.

Conte, 24 Mart itibarıyla 223 bin 633 kişinin sokaklarda kontrol edildiğini ve makul gerekçesi olmayan ya da izin belgesi olmayan 10 bin kişi hakkında işlem yapıldığı bilgisini verdi.

Bugünkü kararnameyle kuralları ihlal edenlere yönelik para cezalarını (daha önce 206 avroydu) artırdıklarını belirten Conte, "Bundan sonra daha yüksek mali yaptırım olacak. Bu cezalar 400 ile 3 bin avro arasında değişecek." dedi.

"Herkes üzerine düşeni yapmalı"

Vatandaşların büyük bölümünün kurallara uyduğunu ve bundan gurur duyduğunu dile getiren Conte, "Herkes üzerine düşeni yapmalı. Eğer herkes kurallara uyarsa, yalnızca kendilerini ve sevdiklerini korumamış olmaz, aynı zamanda tüm toplumun bu acil durumdan bir an önce çıkmasına katkı sağlar." diye konuştu.

Conte'nin bugün açıkladığı son kararname, hükümete alınan tedbirlerin süresini 31 Temmuz'a kadar uzatma yetkisi vermesine karşın, Başbakan, ülkeyi o tarihe kadar karantina altında tutma niyetinin olmadığını ve daha önce tedbirleri yumuşatmayı umduğunu söyledi.

Yerel yetkililerin isyanları sosyal medyada gündem oldu

Bu arada ülkede yerel yetkililer, insanlara evde kalmaları yönünde çağrı yapmaya devam ediyor.

Market, eczane, banka ya da postane gibi nedenlerin yerine keyfi sebepten dışarıda bulunanlara yönelik bazı yerel yetkililerin verdiği tepkiler ise sosyal medyada en çok izlenen videolar arasında yer alıyor.

Ülkenin orta kesimindeki Perugia vilayetine bağlı Gualdo Tadino kasabasının Belediye Başkanı Massimiliano Presciutti de "Bu kadar sık gezdiğinize göre köpeğiniz prostat olmalı. Size evde kalın diyorum." ifadeleriyle hemşerilerine isyan etti.

Napoli kentinin merkezi olduğu Campania Bölgesel Yönetim Başkanı Vincenzo de Luca ise "Mezuniyet dönemindeyiz. Bazı öğrencilerin mezuniyet partisi düzenlemek istediği haberlerini alıyorum. Oraya jandarmaları gönderir, ateşe veririm. Şunu 2-3-4 ay sonra yapın. İnanılmaz." diye çıkışması, sosyal medyada en çok paylaşılan görsellerden oldu.

Ülkede birkaç gün önce de Sicilya adasındaki Delia kasabası Belediye Başkanı Gianfilippo Bancheri'nin isyanı konu olmuştu.

Bancheri, 20 senedir koştuğunu ve kendisi gibi düzenli koşan 20 kişi olduğunu belirterek, "Şimdi nasıl oluyor da hepiniz koşma meraklısı oldunuz" diyerek, sokağa çıkanlara isyan etmişti.

Öte yandan, Afganistan'ın Herat kentinde NATO bünyesinde görev yapan İtalyan askerlerinin 4'ünde de Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtildi.

İtalya'da karantinaya havadan denetim

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

İtalya'da karantinaya havadan denetim

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı Haberler
Komşuda virüsü iyileştiriyor diye sahte içki içip ölen sayısı 255 çıktı
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor Haberler
Koronavirüs teşhisinde yeni umut! Sadece röntgen yeterli oluyor
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama Haberler
Sincan Cezaevi'nde bir tutukluda korona bulunduğu iddiasına yalanlama
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi Haberler
Dünkü indirimin ardından benzine bugün de zam geldi
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti Haberler
Askerler için alınan virüs önlemlerinin videosu paylaşıldı! Yemekhane detayı dikkat çekti
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı Haberler
ABD'de tablo ağırlaşıyor! Vaka ve ölüm sayısı arttı
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
İstanbul'da koronavirüs günlerinde su sıkıntısı! İlerleyen günler için tasarrufa dikkat
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Koronavirüs salgınında bir ilk! Kronik rahatsızlığı bulunmayan 21 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Kadın doktoru darbeden genç kız: Elini kaldırdı, tokat atacak sandım
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Canı büryan çeken 67 yaşındaki amcanın isteği yerine getirildi
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Antalya'da koronavirüs yasakları denizseverleri durduramadı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Koronavirüse dikkat çekmek için aracına tabut yerleştiren şahıs, hoparlörden sela açtı
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Yaşlı adama zorla maske takıp kolonya döken kişiye verilen ceza belli oldu
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
Fenerbahçe'de bir futbolcuda koronavirüs bulgularına rastlandı
'Evde kal' çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
"Evde kal" çağrısının ardından AVM'ler boş kaldı
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Belediye maske ve eldiven kullanan vatandaşları uyardı: Sokağa değil çöpe atın
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Koronavirüse karşı alınan kararlara uyulmuyor! İstanbul'da halk semt pazarına akın etti
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
Son dakika: Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ve eşinin koronavirüs test sonuçları pozitif çıktı
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
İstanbul'da Özel Halk Otobüslerinin yakıt ve sürücü giderlerini İBB karşılayacak
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Eski CHP'li vekilin 33 yaşındaki yeğeni koronavirüsten hayatını kaybetti
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Koronavirüs korkusundan intihara kalkışan şahıs: Haberler psikolojimi bozdu
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
Son dakika: 3 kamu bankası, işletmelere 6 ay anapara ve faiz ödemesiz kredi verecek
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
TBMM'nin 100. yıl etkinlikleri koronavirüs salgını nedeniyle ertelendi
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Son Dakika: 32 bin sağlık personeli alımı için başvuru tarihleri belli oldu
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
Av. Bedia Teymur yanıtladı: Ücretsiz izin verilen işçi, işsizlik maaşından yararlanabilir mi?
'Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum' diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
"Ciğerlerimde cam varmış gibi hissediyorum" diyen kadın, virüsü yendi! İşte ilk sözleri
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Son Dakika: İstanbul'da, Üsküdar Belediyesi kendi sınırları içinde balık tutmayı yasakladı
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Son dakika: Rekabet Kurulu, sebze ve meyve fiyatlarıyla ilgili soruşturmayı yarın karara bağlayacak
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Kovid-19 salgını, İspanya'da bir günde 738 kişinin ölümüne sebep oldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Engin Özkoç Faik Öztrak Devlet Bahçeli Mustafa Destici İçişleri Bakanı
Magazin Hadise Acun Ilıcalı Müslüm Gürses Fahrettin Koca
Spor Falcao Tamer Tuna Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay
Daha Fazla Türk Açıklama Futbolcu Beşiktaş
Şu an buradasınız: İtalya'da karantinaya havadan denetim - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.3.2020 18:42:25. #1.15#
title