İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladı
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İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladı

İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladı
06.05.2020 14:12 | Son Güncelleme: 06.05.2020 14:15

İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladıİtalya, (DHA) ? Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, birçok kişi aile bireyleri...

İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladı

İtalya, (DHA) ? Dünyayı etkisi altna alan koronavirüs salgınında en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da koronavirüs (Covid-19) nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, birçok kişi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla yaklaşık 2 ay sonra bir araya geldi.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs pek çok kişiyi birbirinden ayırdı. Salgından en çok etkilenen ülklerin başında gelen İtalya'da koronavirüs nedeniyle alınan karantina önlemlerinin esnetilmesiyle birlikte, milyonlarca İtalyan aile bireyleri ve arkadaşlarıyla görüşme fırsatı buldu. Ülkenin Campania bölgesinde bulunan Napoli şehrinde birçok kişi sevdikleriyle buluşmak için kendini dışarıya attı. Yaklaşık 2 ay sonra şehrin sokaklarında maske takan birçok çiftin buluştuğu, 7 hafta evde kalan yaşlılarda soluğu torunlarının yanında aldı.

İTALYA'DA SON DURUM

Worldometers verilerine göre ülkede toplam koronavirüs vaka sayısı 213 bin 13, virüs kaynaklı hayatını kaybedenlerin sayısı ise 29 bin 315.

İtalya'da karantina sonrası normalleşme süreci başladı

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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