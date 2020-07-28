İtalya'da 'kaçış ustası' ayıya destek yağıyor: 'Bırakın, özgür olsun' Çiftlik hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle "yüksek güvenlikli" kafese kapatılan bir boz ayı, bir yıl içinde iki kez kaçtı.

İtalya'da çiftlik hayvanlarına saldırdığı gerekçesiyle "yüksek güvenlikli" kafese kapatılan bir boz ayı, bir yıl içinde iki kez kaçtı. "Kaçış ustası" diye anılan ayının özgür bırakılmasını isteyenlere Çevre Bakanı Sergio Costa da katıldı.

M49 kod adlı 3 yaşındaki erkek boz ayı, hikayesi kitap ve filmlere konu olan Fransız kaçak Henri Charrière'in takma adından esinle "Papillon" (kelebek) olarak anılıyor.

Papillon ilk olarak geçen yıl Temmuz ayında yakalanarak Trentino bölgesindeki Casteller Doğal Yaşam Parkı'nda kapalı bir bölmeye koyulmuştu. Ayı kapatılmasından saatler sonra, 3 elektrikli çit ve 4 metre yüksekliğindeki bir bariyeri aşarak kaçmıştı.

Bu ilk kaçışının ardından İtalya çapında "kaçış ustası" olarak üne kavuşan boz ayı, aylarca arandıktan sonra ancak geçen Nisan'da tekrar yakalanabilmişti.

Papillon'un, Nisan'dan beri tutulduğu bölmeden önceki gece yeniden kaçtığı açıklandı. Haberlere göre Papillon bu kez bölmeyi çevreleyen parmaklıkları parçalayarak kayıplara karıştı.

Sosyal medyada büyük destek

İkinci kez kaçan ayıya, basından ve sosyal medyadan büyük destek geldi. Papillon'un fotoğrafları ve "özgürlüğe kaçışı" bugünkü ulusal gazetelerin baş sayfalarında yer aldı.

La Stampa gazetesi "Özgürlük arzusu. Papillon yine kaçtı" başlığının altında, "Yaşasın özgür ayı" denilen bir makale yayımladı.

Corriere della Sera da baş sayfadan ayının fotoğrafıyla "Parmaklıklar ve elektrikli bariyerler onu durduramıyor" başlıklı bir haber yayımladı.

Sosyal medyada da "Özgür Papillon" (PapillonLibero) etiketiyle paylaşılan çok sayıda mesajda ayıya destek verildi. Bazı Twitter kullanıcıları, "Koş Papillon, durma" ve "Ayıyı özgür bırakıp (Trento Bölge Başkanı Maurizio) Fugatti'yi kapatamaz mıyız?" gibi mesajlarla ayının yakalanması için çalışan bölge yönetimine tepki gösterdi.

İtalya Çevre Bakanı Sergio Costa da "Özgür Papillon" etiketli sosyal medya kampanyasına katılarak Trento Bölge Başkanı'ndan hayvanın özgür bırakılmasını istedi. Costa, Papillon'a bu kez coğrafi yerini belirleyen bir tasma takıldığını, bu sayede tehdit yaratıp yaratmadığının kontrol edilebileceğini belirtti. Bakan, Twitter mesajında "Trento Bölge Başkanı'ndan ayıyı özgür bırakmasını istiyorum, doğası böyle" diye yazdı.

Trento Bölge Başkanı Fugatti, Papillon geçen yıl aranırken ayının yakalanması ve gerekirse öldürülmesi talimatı verince tepki çekmişti. Fugatti geçen ay da aynı bölgede bir baba-oğula saldırarak yaralayan bir ayının öldürülmesi kararı alınca tepkilerin hedefi olmuştu.